【重磅快評】獨派的理想，為何總停留在掌握權力之前？

獨派大老陳永興被賴清德總統提名為監察院長，今天在立法院的審查會上，被問到自己這個提名是否背棄理想，說他沒有改變政治主張，但贊成賴清德總統說的「中華民國與台灣已經融合」。這話本身就很奇怪，如果沒有「改變政治主張」，怎會認為「中華民國與台灣已經融合」？

陳永興直面「中華民國」的答詢，還不只這一個。他說，目前中華民國五權憲法，所以他應該要維護憲政體制；雖然他認為「監察院並非不可廢」，但又說自己不是被民進黨提名，而是「為台灣人民改革監察院」。獨派大老，彷彿成了中華民國的擁護者。

誠然，在「獨派」的分類中，有一類就是認為「台灣已經獨立，國號叫中華民國」，但陳永興顯然不屬於這一類「獨派」。2016年11月，他與「台灣國辦公室」創辦人王獻極一起成立「獨派協議平台」，要推動台灣獨立公投；次年9月，他又在魏廷朝的回憶錄裡寫，魏廷朝「顛覆朝廷」的任務尚未結束，因為中華民國尚未被顛覆；2018年，他又與張燦鍙等人共同發起「東奧正名公投」，主張以台灣之名參與東京奧運。

這些過往陳跡，代表兩件事：第一，陳永興的「獨派」是要顛覆中華民國，至少是應該「更改國號」的獨派；第二，他的這些「政治理想與主張」，並不是只停留在「國民黨威權時期」或「國民黨執政時期」，而是2016年民進黨已經執政，仍然持續中。那麼他所謂的「認同賴總統主張，中華民國與台灣已經融合」是怎麼回事？

道理很簡單，就是包括陳永興在內的「獨派人士」，所謂的台獨主張，都是止步於「獲得權力」的前一刻。一如賴總統「務實的台獨工作者」、「中華民國憲法是災難」，都是在獲得權力之前；而陳永興的改變，也不是基於認同，而是「權力」—即將成為「中華民國監察院長」的權力。

這種屈從—或者說為了迎合權力—產生的改變，是否應該被信任？顯然答案是否定的。今天可以為權力放棄自己的政治主張，明天當然可以為了權力迎合當權者。所以陳永興在今天答詢時說的「即使總統有了具體的違法施政，只要有明確事證，也照樣調查、彈劾」，聽聽就好。

更何況，監察院本來就沒有總統的彈劾、調查權。這就是一張不折不扣的芭樂票。