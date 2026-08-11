童子瑋出席暖暖後援總會成立大會 喊話：不忘初衷、改變基隆

基隆市暖暖區在地聞人林煌輝號召支持者出面，今天舉辦基隆市長參選人童子瑋暖暖後援總會成立大會，前議長黃景泰等地方人士出席。童子瑋致詞時說，看到這麼多鄉親朋友站出來，感受到的不只支持，更是責任。他從政的初衷就是改變基隆，至今不變。

林煌輝表示，自己長期在地方服務，看著童子瑋一路從議員、議長，到今天承擔更大的責任，始終認真打拚、勤走基層，是一位最「骨力（台語，努力之意）」、最接地氣的民意代表。

林煌輝肯定童子瑋走遍基隆各區，傾聽地方聲音，一步一步提出城市未來的方向，基隆現在需要的就是真正願意做事、願意承擔，也有能力帶著大家一起改變的人。今天他號召成立暖暖後援總會，就是希望凝聚更多地方力量，一起支持童子瑋、為基隆的未來努力。

童子瑋說，自己在基隆出生、長大，看過基隆港最繁華的年代，也看著城市面對人口外移、產業流失與發展停滯。基隆曾經因港而興，這幾年也透過軍港西遷、國門廣場及港區開放，重新讓市民看見基隆的美。接下來更要透過港市合作、中央重大建設、交通改善及產業發展，讓城市重新找回前進的動力。

童子瑋指出，現在基隆最需要的，就是重新讓大家看見這座城市的希望。城市的改變不能只靠一項建設，而是要讓長輩安心、讓年輕人放心，讓下一代願意留在基隆、在基隆成家。

童說，從決定投入政治的第一天開始，初衷只有一個，就是改變基隆。他不是為了選舉才談改變，而是因為想改變基隆，才選擇走上這條路。未來希望把城市的生活品質、交通與產業做起來，讓基隆人重新找回對家鄉的驕傲。

童子瑋也感謝到場相挺的總會長林煌輝、副總會長劉永安、暖暖街後援會長王文淵、前議長黃景泰、好動協會理事長林家岑等地方人士。暖暖區13名里長中有9人出席，童子瑋表說，每一份支持都是一份責任，也會成為自己繼續向前的力量，未來會不忘初衷、一步一腳印，和大家一起為基隆的改變努力。

基隆市長參選人童子瑋今天出席暖暖後援總會成立大會時說，看到這麼多鄉親朋友站出來，感受到的不只支持，更是責任。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供