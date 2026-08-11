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高虹安參訪台東見吳秀華喊「加油」 相約日後以縣市長身分交流

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
議長吳秀華（左）贈送紀念品給新竹市長高虹安（右），高也為吳加油打氣。圖／吳秀華競辦提供
議長吳秀華（左）贈送紀念品給新竹市長高虹安（右），高也為吳加油打氣。圖／吳秀華競辦提供

新竹市長高虹安率市府團隊參訪台東博覽會，適逢縣長參選人、議長吳秀華家族相關的「東映渡假村案」又啟動一波司法調查，高虹安當眾為吳秀華加油打氣，也喊話外界「不要先入為主、預設立場」，兩人打勾約定，日後再以市長、縣長身分交流。

2026九合一選舉

2026台東博覽會舉辦至8月20日結束，新竹市長高虹安率隊參訪，由縣長饒慶鈴及議長吳秀華親自接待，陪同參觀A2「這超台東：未來超市」展區。

高虹安曾因案遭停職一年多，吳秀華近來也飽受司法案件困擾，高虹安當眾加油打氣，希望吳一切都順利。高虹安憶及，她初次來台東也是剛經歷一段滿痛苦的事情，當時饒縣長為她加油打氣。

高虹安表示，「我們不是當事人，無法看到案卷內容，無法對司法做任何判斷」，但不管是政治人物或公眾人物，在面對這種情況的時候，還是要莫忘初心，不要忘記過去站出來服務的心及走過的過程，只要不改變初衷，很多事情可以迎刃而解。

高虹安也說，司法歸司法，以她自身經驗來說，過程需要滿長一段時間，大家不要在第一時間妄下定論，後續還需要很多釐清，選舉過程中，不要先入為主、預設立場。

高虹安強調，此行主要來台東進行交流，吳議長是饒縣長很棒的夥伴，為台東做很多改變，在一棒接一棒過程中，希望吳議長可以展現出最棒的地方治理能力。吳秀華回應，謝謝高市長來台東交流，一快一慢可以迸出不一樣的火花，也期待自己有機會入主台東縣政府，未來有更多交流與學習機會，讓兩個城市更美好。

新竹市長高虹安（右一）參觀台東博覽會，縣長饒慶鈴（中）及議長吳秀華（左）陪同品茗。圖／台東縣府提供
新竹市長高虹安（右一）參觀台東博覽會，縣長饒慶鈴（中）及議長吳秀華（左）陪同品茗。圖／台東縣府提供

新竹市長高虹安（左二）率隊參觀台東博覽會，聆聽現場人員導覽解說。圖／台東縣府提供
新竹市長高虹安（左二）率隊參觀台東博覽會，聆聽現場人員導覽解說。圖／台東縣府提供

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 高虹安

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