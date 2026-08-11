李四川財產申報與去年一模一樣 李競辦回應

監察院今日公布最新一期廉政專刊，國民黨新北市長參選人李四川在今年3月的財產申報，與他在去年11月申報的內容，包括股票、存款、債務，全都一模一樣。李四川競選辦公室今回應，李四川今年3月自台北市政府離職，並依規定進行離職財產申報，如果有任何不符規定甚至有疏失，願意配合規定辦理。

據申報內容顯示，李四川與妻子蔡碧雲申報1筆土地、2筆建物，都位於新北市板橋區；交付信託的不動產部分，包括屏東小琉球11筆土地、台北市信義區6筆土地，另有1筆台北市信義區建物。

李四川無申報現金，存款與上次申報完全相同為2133萬2536元，還包括有日圓、美元、歐元、離岸人民幣、澳幣與紐西蘭幣；債務為1932萬9374元，用於購置不動產與自用住宅，另李四川申報5筆股票。

針對股票、存款、債務全部與去年申報的完全一模一樣。李四川競選辦公室回應，李四川今年3月自台北市政府離職，並依規定進行離職財產申報，委由同仁申報過程中，如果有任何不符規定，甚至有疏失，願意配合規定辦理。