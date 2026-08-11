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沈伯洋拋「捷運站洗澡」政見喊省時 粉專打臉：恐造成一堆問題

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行首場政見發表會，提出「HEART」五大政策願景，其中「時間」政策主張增設市民運動驛站，在捷運站、登山口、公園提供寄物、換裝及盥洗服務，讓民眾下班後可直接換裝運動、跑步回家，一天多出約30分鐘。不過，臉書粉專「政客爽」針對「捷運站洗澡」構想提出質疑，認為淋浴空間涉及給排水、通風、消防、清潔及治安等問題，尖峰時段若得排隊，恐怕反而耗掉原本想省下的時間。

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沈伯洋表示，希望讓運動更容易融入市民日常生活，不必特別撥出一段完整時間前往運動場所。例如民眾下班後，可以直接在捷運站換上運動服，再一路跑步回家，藉此省下往返及更衣所需時間。他強調，作為台北市長，希望「把時間還給台北人」，透過城市空間及公共設施的重新規畫，讓市民能在日常生活中自然加入運動。

沈伯洋此次提出的五大政策願景以「HEART」為主軸，除了時間（Time）外，還包括空間（Habitat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience），盼以「心」為核心，讓台北市民在4年後感受到5大面向的改變。

不過，「政客爽」對相關構想提出多項質疑。粉專認為，捷運站若要增設淋浴及更衣空間，並非單純裝設蓮蓬頭即可，還涉及給排水、熱水供應、通風除濕、防水、污水、消防、清潔及無障礙設計等工程。

粉專也以尖峰時段的使用需求提出疑問，認為上下班前後可能正是運動人口較集中的時段，若一個站點僅有少數淋浴間，民眾可能得排隊等候；此外，更衣及淋浴空間也涉及隱私、偷拍、治安、異味及清潔等管理問題。

「政客爽」因此質疑，若民眾必須花時間排隊盥洗，是否反而抵銷原本希望節省的時間，認為相關政策仍有必要進一步說明實際設置方式、成本及後續管理機制。

沈伯洋今天首場政見發表會上也邀請台北市前都市發展局長林洲民擔任政策推薦人，林洲民被外界視為柯文哲的愛將，他在發表會上大讚沈伯洋提出的政見「到位、完整、可行」，認為政策思考橫跨點、線、面，且願意面對並解決問題，因此表態支持沈伯洋參選台北市長。

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