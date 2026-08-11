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昔柯文哲愛將林洲民力挺沈伯洋政策願景 讚「到位、完整、可行」
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦首場大型政見發表會，而政策推薦人更邀請台北市前都發局長林洲民、政治評論員吳崑玉、導演楊力州擔任政策推薦人，並由沈伯洋闡述HEART政見。林也大讚，沈伯洋的政見「到位、完整、可行！」橫跨點、線、面，且願意解決問題，支持他成為台北市長。
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林洲民表示，從市民角度佩服其短短不到一百天，就看見從空間治理到市政整合一一闡述；從女兒父親角度來看，沈提出的人行路徑安全到整體教育系統，可看到下一代和下下一代的未來；從建築師來看無時無刻都在關心台北市都市設計的尺度跟推動，沈政見完整已進展到點、線、面形成空間。
林洲民說，沈伯洋都市規畫藍圖可從東西向、南北向來看，包含北士科、芝山岩、大故宮及整個綠帶相連，談藝文談的是建國高架一路串聯起來的建啤、音圖、花市和玉市到松菸；還有明治橋重建、中山北路至舊市區、台博、北門的百年歷史廊帶，沈伯洋談的是整體空間的重現。
林洲民認為，台北生活條件很好，有山、河、捷運、公園、密集的學校、商業、文化及公共設施，是多年累積下來的城市資產卻「各自存在」，彼此間不一定連得起來，下一階應更靈活地思考城市建設，把已有的好條件，重新整合起來，沈伯洋提出這些方向裡，台北還有很多可以繼續往前走地方，支持沈伯洋成為「我們的台北市長」。
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