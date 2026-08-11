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昔柯文哲愛將林洲民力挺沈伯洋政策願景 讚「到位、完整、可行」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，台北市前都發局長林洲民出席力挺沈伯洋。記者胡經周／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，台北市前都發局長林洲民出席力挺沈伯洋。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦首場大型政見發表會，而政策推薦人更邀請台北市前都發局長林洲民、政治評論員吳崑玉、導演楊力州擔任政策推薦人，並由沈伯洋闡述HEART政見。林也大讚，沈伯洋的政見「到位、完整、可行！」橫跨點、線、面，且願意解決問題，支持他成為台北市長。

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林洲民表示，從市民角度佩服其短短不到一百天，就看見從空間治理到市政整合一一闡述；從女兒父親角度來看，沈提出的人行路徑安全到整體教育系統，可看到下一代和下下一代的未來；從建築師來看無時無刻都在關心台北市都市設計的尺度跟推動，沈政見完整已進展到點、線、面形成空間。

林洲民說，沈伯洋都市規畫藍圖可從東西向、南北向來看，包含北士科、芝山岩、大故宮及整個綠帶相連，談藝文談的是建國高架一路串聯起來的建啤、音圖、花市和玉市到松菸；還有明治橋重建、中山北路至舊市區、台博、北門的百年歷史廊帶，沈伯洋談的是整體空間的重現。

林洲民認為，台北生活條件很好，有山、河、捷運、公園、密集的學校、商業、文化及公共設施，是多年累積下來的城市資產卻「各自存在」，彼此間不一定連得起來，下一階應更靈活地思考城市建設，把已有的好條件，重新整合起來，沈伯洋提出這些方向裡，台北還有很多可以繼續往前走地方，支持沈伯洋成為「我們的台北市長」。

台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策<a href='/search/tagging/2/願景' rel='願景' data-rel='/2/110107' class='tag'><strong>願景</strong></a>發表會，指出台北市很多方面都卡住了，並提出五大願景，要將空間、機會、陪伴、安心、時間還給台北人。記者胡經周／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，指出台北市很多方面都卡住了，並提出五大願景，要將空間、機會、陪伴、安心、時間還給台北人。記者胡經周／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，指出台北市很多方面都卡住了，並提出五大願景，要將空間、機會、陪伴、安心、時間還給台北人。記者胡經周／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，指出台北市很多方面都卡住了，並提出五大願景，要將空間、機會、陪伴、安心、時間還給台北人。記者胡經周／攝影

沈伯洋指出，五大願景的英文合起來是「HEART」，也就是「心」，正是台北市政最缺的一個字。記者胡經周／攝影
沈伯洋指出，五大願景的英文合起來是「HEART」，也就是「心」，正是台北市政最缺的一個字。記者胡經周／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會。記者胡經周／攝影
台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出包括空間（Habiat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience）、時間（Time）等五大政策願景，並以五大政策的英文首字母「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出包括空間（Habiat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience）、時間（Time）等五大政策願景，並以五大政策的英文首字母「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變。記者胡經周／攝影

沈伯洋 林洲民 願景 2026九合一選舉 台北市選舉 柯文哲

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