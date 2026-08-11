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高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為高雄市長民進黨參選人賴瑞隆（左）、國民黨參選人柯志恩（右）3月同框出席日光海島生活節。聯合報系資料照
圖為高雄市長民進黨參選人賴瑞隆（左）、國民黨參選人柯志恩（右）3月同框出席日光海島生活節。聯合報系資料照

2026高雄市長之爭，最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆僅領先國民黨柯志恩1.6%。時事評論者、醫師沈政男分析民調，指高雄政黨結構雖未變，但柯獲中間選民壓倒性支持，年底翻盤可能性高，柯若勝選，賴清德2028要連任難上加難。

2026九合一選舉

沈政男指出，鉅聞天下委託皮爾森執行的年底高雄市長選舉民調，昨天發布結果是賴瑞隆僅領先柯志恩1.6%，等於是落在抽樣誤差範圍內，也就是雙方已經打平。而賴瑞隆難以置信，因為他看不懂皮爾森的網路抽樣民調方法。

由於，傳統手機與市話民調，在高雄出現嚴重機構效應，也就是偏藍選民接到電話，普遍不敢表態，使得民調偏離現實很多。但網路抽樣民調，有意願才會填答，不像電話民調接到以後未必能拒絕。皮爾森也結合網路行為，確保不會重複填答。

而鉅聞天下最新民調，政黨板塊是民進黨約40%，國民黨約25%，相當合理。結果，賴瑞隆幾乎沒什麼領先，代表在中間選民，柯志恩壓倒性得到支持，這是柯志恩的最大優勢。

他進一步分析，不到一個月前，震傳媒委託山水所做民調，即使是手機與市話民調，政黨板塊明顯扭曲，代表有明顯的機構效應，賴瑞隆也只領先柯志恩8%。

從這幾個月的民調顯示，賴瑞隆聲勢正在下降，柯志恩正在上升，再加上苯駢芘致癌油事件的效應，高雄年底翻盤可能性相當高。柯志恩若能贏得年底高雄市長選舉這一局，代表藍白實力躍升，那賴清德要在2028連任總統就會難上加難。

高雄 沈政男 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 民調 賴瑞隆

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