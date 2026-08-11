影／陳亭妃公布首支AI動畫政見影片 20多位議員到場挺

民進黨提名台南市長參選人陳亭妃公布首支以AI動畫呈現的政見影片，詳述她規畫多時的「科技三軸」城市發展藍圖。20多名市議員到場表達支持。

陳亭妃的動畫政見以嶄新視覺呈現，提出「3、4、5、6、7」的市政藍圖來串連溪北溪南、「光榮1個大台南」。她將「醫療科技」納入整體戰略，提出以「農業、半導體與AI、醫療」三大科技軸線，串聯溪北、南重要產業聚落，讓傳統產業接上科技、半導體接軌全球、醫療導入AI，打造台南下一個十年的科技新都心與農業、健康新城市。

她說，用AI動畫影片文字敘述政見，希望市民更能瞭解她的想法。首發AI動畫政見「科技三軸」核心概念不是單純發展三個園區，而是從台南既有產業優勢出發，布局三大科技方向，串聯產業、人才、醫療、教育與生活，形成完整的科技城市發展戰略。

陳亭妃指出，第一軸「農業科技」，是以後壁花卉產業園區為重要基地。台南擁有全球最大的蘭花溫室聚落，花卉外銷實力更是世界第一，未來應進一步結合智慧溫室、生技育種、智慧農業、AI 管理與精準生產，要讓台南的傳統農業長出科技的翅膀。

她表示，自己從2021年起積極爭取中央接管並升級為後壁花卉產業園區，爭取編列獨立預算以及取得8年國家公建經費70.52億，成為國家級農業科技發展的基地。

第二軸則是「半導體與 A科技」，以南科為核心從一、二期發展到三期，先進製程與全球供應鏈在台南持續深化。陳亭妃表示，台積電是台灣的護國神山，南科就是台灣半導體產業持續向前的引擎，台南須把握產業擴張關鍵時刻，讓半導體產業聚落持續壯大。

她說，未來南科四期將延伸到沙崙，讓台南科技產業從半導體進一步跨入綠能、AI智慧化與資安。沙崙AI運算中心、大南方新矽谷計畫，須持續整合產官學研資源，因為南台灣智慧科技創新的重要基地就在台南。

陳亭妃表示，除了南科、沙崙，柳營科技工業區第三期更是台南科技版圖的新節點。智慧機器人與無人機產業將落腳成為重要發展基地，也讓台南的科技產業從半導體一路延伸到AI 應用與智慧製造。

陳亭妃說，她的「科技三軸」，就是「醫療科技」，逐步實現賴清德總統的健康台灣。

她說，科技發展最終目的，不只創造產值，更要讓科技真正走進人民生活、提升市民健康。台南下一階段的科技發展，必須把「健康」納入城市競爭力。未來將推動AI智慧醫療導人社區與基層照護，結合台南既有的健檢資源，運用AI影像與數據分析，並逐步完整建立「台南健康共照雲」，讓市民更容易掌握自身健康狀況，落實預防重於治療。

陳亭妃主張推動智慧醫院與醫療數位轉型，導入智慧病房、數位病歷、遠距醫療及AI輔助診療等應用，提升醫療效率與照護品質，也減輕醫護人員負擔。另外發展醫療科技、生醫科技、AI醫材與精準健康產業，形成從研發、試驗、醫療應用到產業化的完整生態系，讓台南成為南台灣智慧健康產業的重要研發與展示基地。

陳亭妃表示，台南須將農業、半導體產業、綠能產業、AI 智慧產業、醫療產業升級，才能與世界接軌，成為農業科技城市、半導體AI智慧化城市、醫療科技城市，成為台灣下個世代的科技新都心、農業、健康新城市。

台南市長參選人陳亭妃公布首支政見影片以AI動畫呈現，20多名議員到場表達支持。記者周宗禎／攝影

台南市長參選人陳亭妃公布首支政見影片以AI動畫呈現，20多名議員到場表達支持。記者周宗禎／攝影

台南市長參選人陳亭妃公布首支政見影片以AI動畫呈現，20多名議員到場表達支持。記者周宗禎／攝影

台南市長參選人陳亭妃公布首支政見影片以AI動畫呈現，20多名議員到場表達支持。記者周宗禎／攝影