李四川赴永和市場掃街 承諾對老舊社區加速都更

市長選戰持續增溫，國民黨新北市長參選人李四川今日前往永和永安市場掃街，向攤商及採買民眾爭取支持，沿途許多攤商送上包子及菜頭等祝福，現場民眾也拿起手機與李四川合影，氣氛熱鬧滾滾。李四川表示，過去擔任副市長曾與地方攜手改善淹水問題，也承諾未來當選，將針對老舊社區加速都市更新，提升居住安全。

李四川到永安公有零售市場掃街，包括立法委員林德福、新北市議會副議長陳鴻源及市議員參選人陳以樂及在地里長都到場陪同相挺，台北市議員張斯綱也前來為李四川加油打氣。

在掃街過程中，一名90多歲的水果攤阿嬤親自向李四川獻上祝福，並期盼李四川當選市長、為民服務，讓他相當感動，許多民眾和攤商更高呼「市長加油」，「凍蒜」聲響徹街頭巷尾，有爺爺奶奶也帶著孫子孫女前來，與李四川合影留念，畫面溫馨。

李四川感謝永和在地里長與鄉親對他的熱情支持，他表示，過去曾與地方攜手推動永和國光路箱涵工程，改善當地淹水問題，承諾未來將針對老舊社區加速都市更新，提升居住安全，並推動中和光復線，串聯中永和地區至公館，透過大眾運輸改善塞車難題。