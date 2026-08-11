沈伯洋首場政見發表 推出五大政策願景「HEART」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出包括空間（Habiat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience）、時間（Time）等五大政策願景，並以五大政策的英文首字母「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變。

沈伯洋指出，五大願景的英文合起來是「HEART」，也就是「心」，正是台北市政最缺的一個字。他承諾，四年後市民會感覺到五個改變，街道變美、樹蔭回來，山和河都變近了；下班後在捷運站換個衣服跑步回家，一天多出30分鐘；長輩在健身房和朋友說笑，街上重新熱鬧，沒有人再是一個人；孩子和自己都敢做夢；危機來的時候台北站得穩，因為根紮得夠深。

台北市長參選人沈伯洋（前）今天舉行政策願景發表會，並與出席的市議員參選人自拍。記者胡經周／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天舉行政策願景發表會，台北市前都發局長林洲民出席力挺沈伯洋。記者胡經周／攝影