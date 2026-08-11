聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋首場政見發表 推出五大政策願景「HEART」
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出包括空間（Habiat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience）、時間（Time）等五大政策願景，並以五大政策的英文首字母「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變。
2026九合一選舉
沈伯洋指出，五大願景的英文合起來是「HEART」，也就是「心」，正是台北市政最缺的一個字。他承諾，四年後市民會感覺到五個改變，街道變美、樹蔭回來，山和河都變近了；下班後在捷運站換個衣服跑步回家，一天多出30分鐘；長輩在健身房和朋友說笑，街上重新熱鬧，沒有人再是一個人；孩子和自己都敢做夢；危機來的時候台北站得穩，因為根紮得夠深。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。