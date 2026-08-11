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啟動戰狼模式？曾與邱議瑩爆口角...魏汶萱接發言人 蔣萬安：有理有據

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋今發表政見，北市長蔣萬安的發言團隊也人事異動，由副發言人魏汶萱升任發言人，由於魏過去任記者時，曾與民進黨立委邱議瑩爆口角登上媒體版面，綠議員轟蔣發言團隊將啟動戰狼模式？蔣今反擊，表示市府回應都是「有理有據」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，對於魏汶萱出任市府發言人，媒體今天問蔣，有議員質疑，北市府發言團隊機啟動「戰狼模式」？

蔣萬安今天受訪表示，市府其實都是一樣「有理有據」跟外界溝通跟說明，每一天也都面對媒體朋友，來一一就施政議題討論與回應。

另外，對於選前換將，是否競選辦公室最快八月就會成立？蔣萬安說，關於競辦或任何選舉的議題，我想屆時如果有確定，就會跟大家做報告跟說明。

蔣萬安 邱議瑩 發言人 2026九合一選舉 台北市選舉

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