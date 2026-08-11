聽新聞
0:00 / 0:00
啟動戰狼模式？曾與邱議瑩爆口角...魏汶萱接發言人 蔣萬安：有理有據
年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋今發表政見，北市長蔣萬安的發言團隊也人事異動，由副發言人魏汶萱升任發言人，由於魏過去任記者時，曾與民進黨立委邱議瑩爆口角登上媒體版面，綠議員轟蔣發言團隊將啟動戰狼模式？蔣今反擊，表示市府回應都是「有理有據」。
2026九合一選舉
蔣萬安今天出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，對於魏汶萱出任市府發言人，媒體今天問蔣，有議員質疑，北市府發言團隊機啟動「戰狼模式」？
蔣萬安今天受訪表示，市府其實都是一樣「有理有據」跟外界溝通跟說明，每一天也都面對媒體朋友，來一一就施政議題討論與回應。
另外，對於選前換將，是否競選辦公室最快八月就會成立？蔣萬安說，關於競辦或任何選舉的議題，我想屆時如果有確定，就會跟大家做報告跟說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。