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蘇巧慧團隊制服曝光 最大訴求「蘇巧慧不要這麼大字」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。蘇巧慧指出，團隊準備多種不同形式的制服，讓同仁可以因應不同場合和天氣自由搭配，她也說，同仁對制服最大的要求就是「蘇巧慧不要這麼大字」，讓制服不只是競選的工作服，也能真正融入日常生活。

2026九合一選舉

今天發布的系列圖卡中，有人穿上白袍拿起牙齒模型，介紹65歲以上長輩裝假牙最高補助5萬元；而有人提著大包小包採買蔬果，介紹敬老卡每月提高至1000點且未用完額度可持續累積。

還有人化身為學生，說明中央青年免費3次心理諮商，新北再加碼3次；更有成員扛著自行車登場，宣傳蘇巧慧的「新皇冠海岸計畫」，將在北海岸自行車道每5公里設置休憩站，讓政見內容變得更加生活化。

另有營養午餐全面免費、開設創業課程與職涯導師輔導、原住民租屋補助、技術士證照獎金加倍，以及0到6歲孩童就醫住院免部分負擔等政見。

蘇巧慧說，競選團隊每天跟著她走遍新北市，制服代表的不只是團隊識別，也是大家一起為新北市努力的共同象徵，未來不論是在活動上或地方行程，大家都有機會看到穿著全新制服的團隊夥伴，「如果大家在新北遇到我的團隊同仁，也請記得跟他們說一聲加油！」，一起為新北市的下一個階段繼續努力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台公布競選團隊全套制服，由競選辦公室成員上陣擔任模特兒，並宣傳蘇巧慧的各項政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧 制服 團隊 2026九合一選舉 新北市選舉

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