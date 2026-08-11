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「投票所一直加、通知卻沒收到」北屯選民憂跑錯 地方要求提前部署

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北屯人口快速增加，市議員曾朝榮要求中市選委會與民政系統提前部署。記者陳秋雲/攝影
台中市北屯人口快速增加，市議員曾朝榮要求中市選委會與民政系統提前部署。記者陳秋雲/攝影

台中市北屯區近年人口快速增加，投開票所幾乎每逢選舉就增加10至20處。議員曾朝榮今在民政業務質詢指出，不少人反映未收到投票通知單，甚至擔心因投票所異動而「找不到地方投票」。他要求市府提前透過里鄰系統宣導，尤其針對新遷入人口及長者，確保投票資訊送得到、投票所找得到。

2026九合一選舉

今年11月28日地方公職人員選舉將同時進行市長、市議員及里長選舉，全市共有1980個投開票所，約2.4萬名選務人員，選務規模龐大。

曾朝榮表示，市府應以「市民為本、快速順利投票」為最高標準，而非僅求完成行政程序。他以北屯為例，111年約有190個投票所，近年因人口增加持續增設，這次與上次罷免投票相比，約增加20處。曾朝榮說，增加投票所本意是分流，但若資訊沒有提前通知，長者仍可能依過去經驗前往舊投票所，到了現場才發現投票所已異動。

曾朝榮也質疑投票通知單送達機制，現行由公所交給里長、再由鄰長發送，但每逢選舉仍有民眾反映「沒收到通知單」。他要求市府強化送達及未送達追蹤，針對異動、新增投票所建立重點宣導名單，並在原投票地點設置明顯告示。

此外，他關切選務人員訓練，指出去年罷免投票曾出現講習通知太晚，影響準備時間，這次應提前訓練，並加強現場引導、排隊分流及突發狀況處理。

北屯區長陳宗祈表示，北屯這次增加約20處投票所，主要是為分流選民、降低排隊時間，區公所會加強引導及宣導。

曾朝榮強調，選舉是市民行使公民權利的重要時刻，市府應做到「資訊送得到、投票所找得到、問題有人處理」，避免行政疏漏影響投票權益。

2026九合一選舉 台中市選舉 投票

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