聞沈伯洋批「心已飛出去」 蔣萬安大轉彎掉頭受訪

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋砲轟對手蔣萬安本周末將至宜花輔選「心已經飛出去了」，對此蔣萬安今天受訪原本已經要快步離開，聽到被批評「心已經飛出去」，再度大轉彎轉過頭來回應，並細數近日市政行程，反擊沈伯洋。

蔣說，台北市政都有持續推動各項建設，當然也會持續維持跟各縣市交流，各地方朋友有需要幫忙也當然全力以赴。

蔣萬安今天出席信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮。對於周末將赴宜花輔選，遭沈伯洋酸「心都已經飛出去了」。蔣萬安今天受訪表示，包括像今天就是推動公辦都更、都更八箭的簽約成果。

蔣說，北市府在他上任的過去這三年多，平均每一年都更報核案件都是上任前8年平均的2.4倍，且像今天公辦都更完成簽約，還有之前斯文里二期、南機場三期、四期等，也都已完成招商、完成簽約。

對於遭質疑心已經飛出去，蔣說，他都有持續推動各項事建設，當然也會持續維持跟各縣市的交流，各地方的朋友有需要幫忙，當然全力以赴。