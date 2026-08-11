藍營猛批農水署官員帶頭喊「黃世杰凍蒜」不中立 綠營嘆：跳針抹黑

農田水利署桃園管理處近期辦理「115年度地方農耕供水交流活動」，因官員帶頭大喊民進黨桃園市長參選人黃世杰「凍蒜」，被控行政不中立。國民黨桃園市議員張碩芳今提出錄音檔，指在該名官員就是桃管處長黃華煌，呼籲黃世杰親自說明是否下令或默許這種公然綁樁的非法行為。

黃世杰競選辦公室回應，農水署的例行活動屬公開性質，不同黨派政治人物或團隊都可出席，並非是替單一候選人造勢的活動。裝睡的人叫不醒，請議員不要為了選舉，跳針抹黑，浪費司法資源。參選應該提出更多政見，照顧桃園市民，替市民發聲才是正道。

張碩芳指出，農田水利署掌管全國水利建設與農民灌溉資源，本應恪守公務中立，如今卻徹底淪為特定參選人「競選後援會」。黃華煌不僅公然為黃世杰護航拉票，更挑動地區對立情緒，稱「新屋大部分都特農區…現在我們輸大園10倍，這種對我們新屋真的非常不公平」、「希望世杰以後能當選，幫我們反映」等語，甚至對台下立委涂權吉幹部喊話「含淚也要投票」。

張碩芳說，涂權吉團隊日前已發布聲明，當日團隊接獲農友告知才臨時前往現場，未獲邀上台致詞，主辦單位僅針對特定黨派參選人推薦，為其帶呼口號並進行拉票與宣傳活動，甚至要他人含淚投票，根本施壓，「黃華煌到底是我們國家的公務員，還是民進黨助講員」。

「拿人民的納稅錢為特定參選人助選，這不是假公濟私，什麼才是假公濟私？」張碩芳指出，黃華煌在官方主辦的交流活動毫不掩飾進行政治操作、大喊選舉語言，公然踐踏台灣民主法治，囂張至極；黃世杰身為前法務部次長，當時在台上對此盜用公家資源造勢的行為竟毫無感覺，他身為市長參選人，必須親自向市民說明，到底有沒有下令或默許公務機關為其動員綁樁。

此外，農業部、廉政署和監察院都應該嚴查嚴辦，也請綠營停止奧步，還給桃園乾淨選風。