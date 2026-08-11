快訊

韓國媽媽霸凌台灣人被炎上！惡霸身分遭起底 疑韓星金在中姊姊

金門夫妻消失逾10天！鄰居以為「去台灣」飄惡臭才知雙亡 排除瓦斯外洩

哥倫比亞21世紀最強震！總統上任3天遇天災考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

新北治安會報侯友宜要求加強查賄制暴 防選舉賭盤境外勢力介選

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜頒獎給協助逮車手追回1500萬金條的鄭姓離職刑警。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒獎給協助逮車手追回1500萬金條的鄭姓離職刑警。記者黃子騰／攝影

新北市警局今天舉行8月份治安會報，上月1名鄭姓離職刑警助警逮車手追回市值約1500萬元的金條，侯友宜頒獎時盛讚鄭男雖然退職，但仍保有這份熱情之心。今年1到7月攔阻金額雖因案件量下降減少，表示市民防詐意識越來越強，產生抑制效果。

2026九合一選舉

新北市長侯友宜今天上午10時至警察局主持8月份治安會報，會中頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺有功人員，其中中國信託北蘆洲分行攔阻2787萬8400元、合作金庫寶橋分行攔阻1155萬元、國泰世華永和分行攔阻800萬元，另元大銀行東板橋分行及全家超商仁義門市協助查獲詐欺車手現行犯。

另外曾任刑警的鄭男上月（7月）在台北市目睹車手面交，他一路跟到新北市樹林同時報警，見車手準備上車時上前勾住車手肩膀直到警方趕抵後合力壓制，追回4條市價約1500萬元的金條，侯友宜今天也特別頒獎表揚。

侯友宜表示，近期治安重點在於淨化選前治安、檢肅黑道幫派、查緝毒品、查緝毒駕，針對查察賄選、防制暴力介入、查緝網路選舉賭盤、防止境外勢力介選等4個方向全力穩定治安。針對毒品問題，依托咪酯已列一級毒品，對於成年人吸收少年犯罪必須向上溯源、依法嚴辦。

侯友宜指出目前正值暑假，青春專案還有約20天，請各局處落實工作到位。最近發生了國中生在沙崙海水浴場溺水意外，沙崙海水浴場是不開放的區域，暗流很多，我們必須加強關心與宣導，防止孩子在暑假期間發生意外，這點非常重要，水域安全不只是消防局的事，包括區公所與各單位都要動起來。

警察局長方仰寧表示，警方持續以淨化選前治安為首要，全面查察賄選、查緝選舉賭盤及防制境外勢力介選，並結合掃黑、緝毒及打詐等專案同步執行。青春專案期間則持續針對青少年易聚集場所實施跨局處聯合稽查，並加強偵辦成少共犯案件、查緝毒駕、幫派吸收少年及網路兒少性影像案件，並結合教育及社政單位落實輔導關懷，建構完善的青少年保護網絡。

市長侯友宜強調，治安維護及青少年保護工作有賴市府各局處協力合作，暑假尚餘一個月，請持續落實聯合稽查、法治宣導及輔導關懷工作，並精進選前治安維護作為，共同打造安全宜居新北市。

侯友宜頒獎給公安聯合稽查有功人員。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒獎給公安聯合稽查有功人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜頒獎給協助防詐的銀行及超商人員。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒獎給協助防詐的銀行及超商人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜要求加強查賄制暴　防選舉賭盤、境外勢力介選。記者黃子騰／攝影
侯友宜要求加強查賄制暴　防選舉賭盤、境外勢力介選。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜頒獎給治安績優單位。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給治安績優單位。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 賄選 侯友宜 方仰寧

延伸閱讀

新北強力取締毒駕 前五大熱區在這邊

積極查毒駕惹怨...申訴僅半年暴增13倍 北市警：嚴謹依程序執法

「守護家鄉的一票」屏檢喊話村里長 歷年賄選獎金累計逾8202萬

影／阻絕毒品！屏縣打造反毒防線 毒駕檢驗從336小時縮短到8小時

相關新聞

【重磅快評】這盒蛋讓雙榜學霸黃世杰愧對大學長陳定南

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前出席農水署活動，現場大喊「凍蒜」並發送雞蛋禮盒，事後遭控涉嫌賄選。黃世杰陣營與農水署強力駁斥，稱這是常態活動卻被惡意操作。其實有沒有構成賄選？近300元雞蛋禮盒有無對價關係，黃世杰比誰都清楚，畢竟30元的「標準」是他的大學長陳定南擔任法務部長時出來的，才卸下法務部次長不久的黃世杰此際不覺羞愧嗎？

傳蔡英文任3競總主委為回歸黨主席 蕭旭岑：國民黨須嚴陣以待

年底九合一選戰倒數3個月。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，各縣市都要非常努力、沒有任何僥倖空間；他也提及，前總統蔡英文出任民進黨三縣市長參選人競選主委，為接下來的黨主席異動「暖身」，政壇已傳得沸沸揚揚，也因為有「蔡英文因素」，國民黨籍參選人會更加戒慎恐懼、嚴陣以待。

啟動戰狼模式？曾與邱議瑩爆口角...魏汶萱接發言人 蔣萬安用4字回應

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋今發表政見，北市長蔣萬安的發言團隊也人事異動，由副發言人魏汶萱升任發言人，由於魏過去任記者時，曾與民進黨立委邱議瑩爆口角登上媒體版面，綠議員轟蔣發言團隊將啟動戰狼模式？蔣今反擊，表示市府回應都是「有理有據」。

法院查封公告配上飯店照引誤會　業者：飯店正常營運

嘉義縣仁義潭畔知名飯店近日捲入債務風波，有債權人在Threads貼出嘉義地院民事執行處查封公告，照片又以飯店為背景，並發文稱飯店「已經到這個光景」，引發「飯店遭查封」議論。飯店今天澄清，債務屬董事長個人問題，法院查封的是飯店周邊土地，並非飯店建物，目前營運一切正常；飯店方面認為貼文已造成外界誤解及營運困擾，董事長不排除採取法律行動。

怒沈伯洋稱心已飛出去 蔣萬安掉頭受訪...細數各項施政成果

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋砲轟對手蔣萬安本周末將至宜花輔選「心已經飛出去了」，對此蔣萬安今天受訪原本已經要快步離開，聽到被批評「心已經飛出去」，再度大轉彎轉過頭來回應，並細數近日市政行程，反擊沈伯洋。

藍營猛批農水署官員帶頭喊「黃世杰凍蒜」不中立 綠營嘆：跳針抹黑

農田水利署桃園管理處近期辦理「115年度地方農耕供水交流活動」，因官員帶頭大喊民進黨桃園市長參選人黃世杰「凍蒜」，被控行政不中立。國民黨桃園市議員張碩芳今提出錄音檔，指在該名官員就是桃管處長黃華煌，呼籲黃世杰親自說明是否下令或默許這種公然綁樁的非法行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。