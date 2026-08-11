新北治安會報侯友宜要求加強查賄制暴 防選舉賭盤境外勢力介選

新北市警局今天舉行8月份治安會報，上月1名鄭姓離職刑警助警逮車手追回市值約1500萬元的金條，侯友宜頒獎時盛讚鄭男雖然退職，但仍保有這份熱情之心。今年1到7月攔阻金額雖因案件量下降減少，表示市民防詐意識越來越強，產生抑制效果。

新北市長侯友宜今天上午10時至警察局主持8月份治安會報，會中頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺有功人員，其中中國信託北蘆洲分行攔阻2787萬8400元、合作金庫寶橋分行攔阻1155萬元、國泰世華永和分行攔阻800萬元，另元大銀行東板橋分行及全家超商仁義門市協助查獲詐欺車手現行犯。

另外曾任刑警的鄭男上月（7月）在台北市目睹車手面交，他一路跟到新北市樹林同時報警，見車手準備上車時上前勾住車手肩膀直到警方趕抵後合力壓制，追回4條市價約1500萬元的金條，侯友宜今天也特別頒獎表揚。

侯友宜表示，近期治安重點在於淨化選前治安、檢肅黑道幫派、查緝毒品、查緝毒駕，針對查察賄選、防制暴力介入、查緝網路選舉賭盤、防止境外勢力介選等4個方向全力穩定治安。針對毒品問題，依托咪酯已列一級毒品，對於成年人吸收少年犯罪必須向上溯源、依法嚴辦。

侯友宜指出目前正值暑假，青春專案還有約20天，請各局處落實工作到位。最近發生了國中生在沙崙海水浴場溺水意外，沙崙海水浴場是不開放的區域，暗流很多，我們必須加強關心與宣導，防止孩子在暑假期間發生意外，這點非常重要，水域安全不只是消防局的事，包括區公所與各單位都要動起來。

警察局長方仰寧表示，警方持續以淨化選前治安為首要，全面查察賄選、查緝選舉賭盤及防制境外勢力介選，並結合掃黑、緝毒及打詐等專案同步執行。青春專案期間則持續針對青少年易聚集場所實施跨局處聯合稽查，並加強偵辦成少共犯案件、查緝毒駕、幫派吸收少年及網路兒少性影像案件，並結合教育及社政單位落實輔導關懷，建構完善的青少年保護網絡。

市長侯友宜強調，治安維護及青少年保護工作有賴市府各局處協力合作，暑假尚餘一個月，請持續落實聯合稽查、法治宣導及輔導關懷工作，並精進選前治安維護作為，共同打造安全宜居新北市。

侯友宜頒獎給公安聯合稽查有功人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜頒獎給協助防詐的銀行及超商人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜要求加強查賄制暴 防選舉賭盤、境外勢力介選。記者黃子騰／攝影