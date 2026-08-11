【重磅快評】這盒蛋讓雙榜學霸黃世杰愧對大學長陳定南

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前出席農水署活動，現場大喊「凍蒜」並發送雞蛋禮盒，事後遭控涉嫌賄選。黃世杰陣營與農水署強力駁斥，稱這是常態活動卻被惡意操作。其實有沒有構成賄選？近300元雞蛋禮盒有無對價關係，黃世杰比誰都清楚，畢竟30元的「標準」是他的大學長陳定南擔任法務部長時出來的，才卸下法務部次長不久的黃世杰此際不覺羞愧嗎？

桃園市議員詹江村日前在議會公開播放影片，內容顯示黃世杰身穿競選背心與農水署桃園管理處長黃華煌等人同台，黃華煌在台上稱呼黃世杰為「黃市長」，台下則高喊「凍蒜」口號，官員甚至要求台下民眾向子女拉票，支持黃世杰當選；更特別的是，現場還發送每人一盒市價近300元的雞蛋禮盒，外包裝還標有官員的姓名。

農水署強調，現場對各陣營的問候與當選祝賀純屬客套話，至於現場「發放近300元雞蛋禮盒」，是為了支持與推廣在地農特產品，對所有參與的民眾皆一視同仁發放，絕無選舉對價關係，呼籲外界切勿政治解讀。黃世杰競選辦公室也駁斥指控，並批評藍營議員是「為了挽救選情而不實指控、浪費司法資源」。

目前已由桃園地檢署分案調查，但全案關鍵不是出來講話的農水署官員，也是不黃世杰競辦，而是黃世杰本人。黃世杰是台大法律系學霸，擔任法務部次長近兩年，穿著競選背心出席行政機關的活動，官員喚他「黃市長」，現場「凍蒜」聲不絕於耳，每人還送一盒目前缺貨的雞蛋禮盒，心裡沒有一絲一毫可能違法的警覺嗎？

目前市場雞蛋缺貨情況嚴重，產量較平時減少約1到2成，7月以來蛋價已調漲四次，批發價已飆至每斤49元，創下近2年來的新高；農水署此際發放近300元的雞蛋禮盒，還真是送到民眾的心坎裡，如果要論有無賄選對價關係，絕對要比張善政四年前競選時發送的拉麵要強得多了。

四年前張善政初次投入市長選舉，拜票時發送零售價格約45元的「媽媽拉麵」，遭對手陳營告發涉嫌賄選，指這款拉麵價格明顯超過法務部30元的行政查賄參考標準，且屬於具飽足感的實用食品，有動搖投票意志的對價嫌疑。

後來桃園地檢署並未起訴張善政，最主要是調查發現張善政採購價是每包26.7 元，並未超過一般選舉文宣品的價值範疇；更甚者，當時藍綠陣營都有人發放同款拉麵，張善政競辦當時還舉證黃世杰（時任立委）的秘書參選議員也在發同款拉麵。

易言之，如果張善政發26.7元的拉麵被綠營認為是賄選，黃世杰穿競選背心出席農水署活動，大喊凍蒜後發送比拉麵更受歡迎的近300元雞蛋禮盒，是不是更靠近或跨越賄選那條紅線？

要認真追究，30元標準還是黃世杰的台大法律系學長、政治前輩陳定南所訂出來的。首次政黨輪替後，陳定南出任法務部長，當時為了因應選舉查緝賄選的明確指引，他特別召集最高檢察署等機關進行研商並發布行政函釋，從此讓30元成為社會大眾熟知的賄選指標。

不過這標準不一定都會被法院埋單，金額小於30也有被判刑的案例，張善政及黃世杰的秘書四年前沒事，不代表這次黃世杰也能全身而退，畢竟這份近300元的雞蛋禮盒已經高出陳定南的30元標準快十倍了。

更嚴肅的議題是，黃世杰可不是普通政治人物。他是台大法律系的高材生，還是名副其實的雙榜學霸，他在大學畢業當年即同時通過「律師高考第一名（榜首）」與「司法官特考及格」，在法律圈創下極罕見的「雙榜」紀錄。

後來踏入政壇擔任立委，黃世杰也選擇司法及法制委員會，曾多次督促法務部要積極查察賄選，兩年前更上一層樓入閣出任法務部政次；只是，陳定南的標準在前，自身秘書被張善政「抓包」在後，他到底是抱著什麼心態站上農水署形同選舉造勢活動的舞台？