傳蔡英文任3競總主委為回歸黨主席 蕭旭岑：國民黨須嚴陣以待

年底九合一選戰倒數3個月。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，各縣市都要非常努力、沒有任何僥倖空間；他也提及，前總統蔡英文出任民進黨三縣市長參選人競選主委，為接下來的黨主席異動「暖身」，政壇已傳得沸沸揚揚，也因為有「蔡英文因素」，國民黨籍參選人會更加戒慎恐懼、嚴陣以待。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，民進黨不管是食安或其他議題到施政不力，民眾都看在眼裡，「你要一直打抗中保台，要自己評估是否對選情有利，」而國民黨要主打地方治理成績，對民生經濟的關心，無論是新北、高雄，各縣市國民黨都是戰戰兢兢，不能掉以輕心。

對於蔡英文接連出任民進黨新北市長、台東縣長與基隆市長參選人蘇巧慧、劉櫂豪與童子瑋的競選主委。蕭旭岑說，台東的劉櫂豪是蔡英文的學生，蔡英文出手也是有她自己的考量和政治上的必要性，如果今天劉櫂豪的問題沒解決，賴清德就可以甩鍋給蔡英文、說「你自己的學生都沒有處理好」。

至於蘇巧慧找蔡英文，蕭旭岑認為，當然是因為前閣揆蘇貞昌的關係，賴總統很有個性，他挺的人就是力挺到底，「可是蘇巧慧跟蘇貞昌能不能得到總統關愛的眼神，他們可能也不那麼明確，」所以他們去找了蔡英文。

不過，蕭旭岑也說，印象中，過去卸任總統幾乎沒有擔任縣市長競選總部主委，但蔡英文既然當了三個縣市的競選主委，這些都是高度敏感的區域，當然對政治有高敏感度的人在猜想，蔡英文現在是不是在暖身、熱身；假設民進黨的選情不如他們宣傳得這麼好，萬一黨主席有異動，蔡英文是不是要回來，其實已經在政壇沸沸揚揚了。

蕭旭岑認為，蔡英文也是閒不下來，因為她的訪客非常多，外賓來一定會去看她，這是不是會讓賴總統想起2019年的往事？所以今天蔡英文的動作很多，最在乎的應該是賴總統。不過，國民黨也要嚴陣以待，蔡英文畢竟在許多族群上有票房、有號召力，蔡英文既然出手了，就不會打空包彈，一定有步驟跟計畫，三位黨籍縣市長參選人，包括台東吳秀華、新北李四川、基隆謝國樑，都要更加戒慎恐懼。