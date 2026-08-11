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前民進黨中市議員翁美春挺無黨籍王朝坤選議員 該選區有變數
年底台中市議員選舉中，第4選區有5席，包括現任議員民進黨謝志忠、國民黨張瀞分、陳本添、邱愛珊4人；原任民眾黨市議員的陳清龍，接受黨徵召任不分區立委，目前是8搶5局面，藍綠白橘和無黨籍都有，無黨籍前中市議員王朝坤再次參選，前民進黨台中市議員翁美春宣布支持王朝坤，為該選區選情投下變數，也提升激戰度。
2026九合一選舉
目前宣布參選該選區下屆議員，民進黨提名現任議員謝志忠、新人蔡怡萱，國民黨提名現任議員陳本添、邱愛珊、豐原區翁子里長連佳振，親民黨「廟東先生」黃朝淵，民眾黨連小華接丈夫陳清龍棒子參選，無黨籍王朝坤共8人。
翁美春曾是民進黨台中市議員，她今天表示，她不再選議員，但守護地方、服務鄉親的初心不變，為了讓服務精神持續下去，她全力支持王朝坤，一起為豐原、后里爭取建設，她說若王朝坤當選，自己將在服務處繼續為大家服務。
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