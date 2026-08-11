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蘇巧慧挨轟未爭取原博館又未出席考察 李四川：應為新北討公道

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川(圖左二)今至永和永安市場掃街拜票。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川(圖左二)今至永和永安市場掃街拜票。記者林媛玲／攝影

近日國立原住民博物館選址成新北市長選戰攻防焦點，由於原民館原落腳新北三鶯區，民進黨上任後改到高雄，民進黨市長參選人蘇巧慧稱有積極爭取在鶯歌，昨又遭李四川競辦批評蘇巧慧昨缺席原博館考察。李四川今表示，蘇巧慧現在還是立法委員，應該出席原博館考察，且要為新北市講一個公道話。

2026九合一選舉

李四川今到永安市場掃街受訪表示，中央原本核定國立原民館在新北三鶯地區，因民進黨上台以後，就把它改到高雄市，他也當過高雄市副市長，但是這是一個是非問題，因為中央既然已經核定原博館在新北，為什麼民進黨上台後卻把它改說到高雄市？這讓新北人不知如何討公道。

李四川表示，他的對手蘇巧慧現在是立法委員，當初國立原博館的更改、重新選擇，是以前的中央原民會主委夷將·拔路兒，後來蘇貞昌院長也當了好幾年的行政院長，為什麼都沒有為新北來討公道？他認為蘇巧慧委員應該要好好地說清楚。

針對蘇巧慧昨缺席原博館考察活動，李四川說，蘇巧慧現在還是立法委員，應該出席原博館考察，而且也應該要為新北市講一個公道話。

真對原博館改址，李四川表示，蘇巧慧現在還是立法委員，應要為新北市講一個公道話。記者林媛玲／攝影
真對原博館改址，李四川表示，蘇巧慧現在還是立法委員，應要為新北市講一個公道話。記者林媛玲／攝影

蘇巧慧 李四川 2026九合一選舉 原住民 博物館

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