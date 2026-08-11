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葉元之爆料12月25日卸任當天宣布選總統 盧秀燕：市長做好做滿

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕表示，昨天城鎮韌性演習圓滿順利，期間收到28通演習詢問、104通119報案與111通110報案，民眾生活沒有受到網路降速的影響。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕表示，昨天城鎮韌性演習圓滿順利，期間收到28通演習詢問、104通119報案與111通110報案，民眾生活沒有受到網路降速的影響。記者陳敬丰／攝影

國民黨立委葉元之昨天爆料，台中市長盧秀燕在今年12月25日卸任當天，宣布參選總統是「必然的事」。盧今天表示，她是現任台中市長，會做好做滿；至於外界所說她與台北市長蔣萬安的「盧蔣體制」，倆人長期交情深厚，才會有很多交流合作。

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盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪，談到昨天的城鎮韌性演習，她表示非常圓滿，雖然是全國首次網路降速，市民生活沒有受影響，昨天一整天收到的相關諮詢共73通，演習時間下午2時半到3時則收到28通，只有2通是問網路降速，其他諮詢項目如演習時間、公車行駛甚至垃圾收運等等。

盧秀燕指出，警消報案部分，演習期間消防局收到104通119報案，其中74通是手機報案，市話18通，剩下12通是無線電回報；警察局則收到111通110報案，其中5通是簡訊報案，民眾知道已經演習時該怎麼處理。另外捷運、公車、計程車都沒有發生糾紛。

記者詢問，怎麼看最近盛傳的「盧蔣體制」？盧秀燕表示，她和蔣萬安本來就是「同組的」（閩南語：同陣線），交情深厚，蔣剛選上立委時，她在立法院擔任厚生會長，就慧眼獨具邀請蔣擔任厚生會秘書長，因此長期以來不管在市政交流或是國政議題，都有很多交流合作，姐弟感情深厚。

至於葉元之爆料12月25日卸任當天會宣布選總統，盧秀燕感謝外界關心她的動態，她是現任台中市長，在第一屆和第二屆市長任內都跟市民宣示，要做好做滿，她是一個說到做到的人，會做好做滿。

對於是否在卸任當天宣布參選總統一事，台中市長盧秀燕（中）表示，她是現任台中市長，會做好做滿。記者陳敬丰／攝影
對於是否在卸任當天宣布參選總統一事，台中市長盧秀燕（中）表示，她是現任台中市長，會做好做滿。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 葉元之 總統 蔣萬安

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