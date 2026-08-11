快訊

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

聽新聞
0:00 / 0:00

首政見發布！沈伯洋「心」主軸 TPASS納共享機車、捷運設換衣沖洗設備

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變，政策亮點包含TPASS納共享機車、捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變，政策亮點包含TPASS納共享機車、捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變，政策亮點包含TPASS納共享機車捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等，更找來北市前都發局長林洲民、政治評論員吳崑玉等人擔任政策推薦人，更要讓街道變美、樹蔭回來，山和河都變近了。

2026九合一選舉

沈伯洋指出，政見共有以「HEART」5大政見交流，分別代表「Habiat（空間）」、「Empower（培力）」、「Accompany（陪伴）」、「Resilience（韌性帶來安心）」、「Time（時間）」的五大政見主軸涵蓋居住、交通、育兒、長照、青年發展、城市治理等政見，打造完整的市政生態系，落實「台北順起來」的願景，讓台北更有韌性與國際競爭力。

沈伯洋說，H包含五項子政見，涵蓋推動婚育宅和青年宅、增加綠蔭覆蓋率和公園綠地、兩河流域計畫整合淡水河與基隆河的清淤與親水設施、台北山徑計畫串連城市周邊山徑成為亞洲第一的登山城市、城市文化徑讓歷史文化走進台北人日常。

沈伯洋說，E培力創造機會，將設立城市基金，讓年輕人有做夢的本錢與餘裕，擴大圓夢基金，支持青年出國拓展視野；同時由市府帶頭與新創合作，讓市府成為年輕團隊的第一位客戶。此外，也補助AI課程及費用，提升競爭力、創造更多機會。45歲以上更確定人生方向，希望投入新創或轉職的市民，也將設立相關陪跑計畫。此外，未來將成立北士科都市研究院，提供就業機會吸引海外人才回國貢獻所學。

沈伯洋表示，A代表要解決孤獨感，找回人與人的連結，在台北市有8萬多棟30年以上無電梯老公寓，近6成長輩居住在無電梯公寓，樓梯窄小、扶手鬆動，現行申請程序過於複雜，導致過去3年申請案件數不到總量的千分之一，希望與中央合作積極推動「老宅延壽計畫」，成立行動服務團到宅服務，同步以健身小巴、敬老卡升級、社區共照據點擴大等措施，並搭配親子同行卡讓長輩有動機出門、有人作伴。沈伯洋指出，孤獨不只是長輩議題，更將同步推出育兒家庭、公務人員與教師的支持計畫。

沈伯洋說，T代表時間Time，希望替台北人省下時間，台北人每天多30分鐘與心愛的人相處。政見包含提供家庭固定臨托時數等喘息服務，並擴大藝文場館、大型運動的臨托服務，讓家長能安心休息；設置運動驛站，於捷運站提供寄物、換衣及沖洗等設施，節省運動前後的零碎時間；推動TPASS納入共享機車，串起自行車通勤路網，補足最後一哩路，縮短轉乘時間也兼顧環保。

沈伯洋說，R代表Resilience韌性，當城市空間、時間、陪伴和機會到位後，面對危機還要有站起來的力氣，交通、氣候、治安等危機亟需城市面對。但目前市府施政跟不上現實，包含夜間經濟涉及都市設計、女性安全、住商溝通及環境衛生，但分散不同局處轄管，導致效率不彰，因此規劃擴大「永續長」職能，並為台北設立「設計長」和「夜間市長」。

沈伯洋 捷運 共享機車 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

沈伯洋明首場政見發表會聚焦5大政見 預告肥皂箱短講將登場

賴清德社宅政策大縮水？他點沈伯洋這政見：敢吭聲嗎

台中市長選戰／江啟臣、何欣純 搶端育兒政見

江啟臣騎「袋鼠車」亮相 拋育兒新政：留停津貼調至10成全額給付

相關新聞

聞沈伯洋批「心已飛出去」 蔣萬安大轉彎掉頭受訪

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋砲轟對手蔣萬安本周末將至宜花輔選「心已經飛出去了」，對此蔣萬安今天受訪原本已經要快步離開，聽到被批評「心已經飛出去」，再度大轉彎轉過頭來回應，並細數近日市政行程，反擊沈伯洋。

傳蔡英文任3競總主委為回歸黨主席 蕭旭岑：國民黨須嚴陣以待

年底九合一選戰倒數3個月。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，各縣市都要非常努力、沒有任何僥倖空間；他也提及，前總統蔡英文出任民進黨三縣市長參選人競選主委，為接下來的黨主席異動「暖身」，政壇已傳得沸沸揚揚，也因為有「蔡英文因素」，國民黨籍參選人會更加戒慎恐懼、嚴陣以待。

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

2026高雄市長之爭，最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆僅領先國民黨柯志恩1.6%。時事評論者、醫師沈政男分析民調，指高雄政黨結構雖未變，但柯獲中間選民壓倒性支持，年底翻盤可能性高，柯若勝選，賴清德2028要連任難上加難。

影／陳亭妃公布首支AI動畫政見影片 20多位議員到場挺

民進黨提名台南市長參選人陳亭妃公布首支以AI動畫呈現的政見影片，詳述她規畫多時的「科技三軸」城市發展藍圖。20多名市議員到場表達支持。

沈伯洋首場政見發表 推出五大政策願景「HEART」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出包括空間（Habiat）、培力與機會（Empower）、陪伴（Accompany）、韌性與安心（Resilience）、時間（Time）等五大政策願景，並以五大政策的英文首字母「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變。

啟動戰狼模式？曾與邱議瑩爆口角...魏汶萱接發言人 蔣萬安：有理有據

年底選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋今發表政見，北市長蔣萬安的發言團隊也人事異動，由副發言人魏汶萱升任發言人，由於魏過去任記者時，曾與民進黨立委邱議瑩爆口角登上媒體版面，綠議員轟蔣發言團隊將啟動戰狼模式？蔣今反擊，表示市府回應都是「有理有據」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。