首政見發布！沈伯洋「心」主軸 TPASS納共享機車、捷運設換衣沖洗設備

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行首場政見發表會，推出五大政策願景「HEART」，希望用「心」四年後讓市民會感覺到五個改變，政策亮點包含TPASS納共享機車、捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等，更找來北市前都發局長林洲民、政治評論員吳崑玉等人擔任政策推薦人，更要讓街道變美、樹蔭回來，山和河都變近了。

沈伯洋指出，政見共有以「HEART」5大政見交流，分別代表「Habiat（空間）」、「Empower（培力）」、「Accompany（陪伴）」、「Resilience（韌性帶來安心）」、「Time（時間）」的五大政見主軸涵蓋居住、交通、育兒、長照、青年發展、城市治理等政見，打造完整的市政生態系，落實「台北順起來」的願景，讓台北更有韌性與國際競爭力。

沈伯洋說，H包含五項子政見，涵蓋推動婚育宅和青年宅、增加綠蔭覆蓋率和公園綠地、兩河流域計畫整合淡水河與基隆河的清淤與親水設施、台北山徑計畫串連城市周邊山徑成為亞洲第一的登山城市、城市文化徑讓歷史文化走進台北人日常。

沈伯洋說，E培力創造機會，將設立城市基金，讓年輕人有做夢的本錢與餘裕，擴大圓夢基金，支持青年出國拓展視野；同時由市府帶頭與新創合作，讓市府成為年輕團隊的第一位客戶。此外，也補助AI課程及費用，提升競爭力、創造更多機會。45歲以上更確定人生方向，希望投入新創或轉職的市民，也將設立相關陪跑計畫。此外，未來將成立北士科都市研究院，提供就業機會吸引海外人才回國貢獻所學。

沈伯洋表示，A代表要解決孤獨感，找回人與人的連結，在台北市有8萬多棟30年以上無電梯老公寓，近6成長輩居住在無電梯公寓，樓梯窄小、扶手鬆動，現行申請程序過於複雜，導致過去3年申請案件數不到總量的千分之一，希望與中央合作積極推動「老宅延壽計畫」，成立行動服務團到宅服務，同步以健身小巴、敬老卡升級、社區共照據點擴大等措施，並搭配親子同行卡讓長輩有動機出門、有人作伴。沈伯洋指出，孤獨不只是長輩議題，更將同步推出育兒家庭、公務人員與教師的支持計畫。

沈伯洋說，T代表時間Time，希望替台北人省下時間，台北人每天多30分鐘與心愛的人相處。政見包含提供家庭固定臨托時數等喘息服務，並擴大藝文場館、大型運動的臨托服務，讓家長能安心休息；設置運動驛站，於捷運站提供寄物、換衣及沖洗等設施，節省運動前後的零碎時間；推動TPASS納入共享機車，串起自行車通勤路網，補足最後一哩路，縮短轉乘時間也兼顧環保。

沈伯洋說，R代表Resilience韌性，當城市空間、時間、陪伴和機會到位後，面對危機還要有站起來的力氣，交通、氣候、治安等危機亟需城市面對。但目前市府施政跟不上現實，包含夜間經濟涉及都市設計、女性安全、住商溝通及環境衛生，但分散不同局處轄管，導致效率不彰，因此規劃擴大「永續長」職能，並為台北設立「設計長」和「夜間市長」。