分享蘇巧慧基隆經驗 林右昌：城市因夢想而偉大，改變因行動而成真

內政部前部長、民進黨前秘書長、基隆市前市長林右昌，昨（10）日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧會面，林右昌昨晚在臉書說，他送了一本「未來城市備忘錄」給蘇巧慧，分享8年基隆市長任內的城市治理經驗，並在書裡寫下一句話：「城市因夢想而偉大，改變因行動而成真。」

林右昌在美國華府擔任訪問學人，他說，短暫回台的這幾天，見了很多朋友，昨天也抽空和蘇巧慧見面，聊了國際情勢、國內議題，也分享了一些城市治理的經驗。

林右昌表示，在美國華府擔任訪問學人，和許多政界、智庫朋友交流，他有一個很深的感受：從國際安全、民主價值，到科技、產業與全球供應鏈，怎麼談，最後都會談到台灣。台灣正處在世界變局的核心，我們不要小看自己，更要有信心從世界看台灣。

林右昌說，基隆與新北緊密相連，從交通、通勤、產業到生活圈，很多議題早已跨越行政疆界。城市之間除了競爭，更需要合作；地方治理也不能只看自己的行政區域，而要有區域治理的思維，彼此串聯、整合資源，才能真正回應人民的需要。

林右昌周五即將再出發前往美國，他說，繼續為台灣努力，蘇巧慧也會繼續走遍新北、傾聽市民的聲音。不同的位置，一樣的責任。讓新北更進步，讓台灣更好，大家一起加油，一起努力。