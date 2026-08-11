台中市長選戰／江啟臣、何欣純 搶端育兒政見

台中市長選戰升溫，藍綠參選人相繼拋出育兒福利政策。國民黨參選人江啟臣昨騎「袋鼠車」亮相，主張從整體家庭系統出發，打造從懷孕、生產到育兒全方位友善環境；民進黨參選人何欣純則推出「六星兒童福利」，主打大幅調升生育津貼與多項現金補助，全力爭取年輕家長支持。

江啟臣表示，育兒政策不應只著眼於生幾胎給多少錢，而是要設法減輕家庭整體負擔。江團隊提出三大政策方向，一是托育支援，成立「婦幼發展委員會」統籌育兒政策，由市長親自召開；育嬰留職停薪津貼由原來的八成薪提升至全額十成十；準公托補助提高至每月三千元，全職媽媽每月補助一千元；並推出Ａｐｐ即時媒合臨托服務。

二是新手爸媽照顧，主張提供雙親產後心理諮商；擴大孕婦ＲＳＶ疫苗補助；將產後月嫂補助提升至四十小時；另打造親子外出友善環境，包括提供假日親子停車四小時免費；孕婦專車補助延後至產後一年。

民進黨市長參選人何欣純則推出「六星兒童福利」，主打津貼加碼與營養升級。何欣純強調以直接加碼補助來減輕年輕家庭的經濟壓力，生育津貼第一胎調高至四萬元、第二胎六萬元、第三胎以上八萬元；月子補助每胎五萬元；○至六歲兒童每月加碼發放一千五百元營養津貼。托育與營養升級，推動公托倍增並加開夜間及假日托育；針對國中小推行「二三八○營養午餐升級」，將每餐提高至八十元，並提供每周兩天鮮乳與三天水果。

雙方都承諾給予幼兒腸病毒疫苗及其他高單價疫苗補助；何欣純另主張六歲以下門診免收部分負擔，江啟臣則另外擴大孕婦ＲＳＶ疫苗補助；兩人都強調擴大公托服務及增加彈性托育，如夜間或假日臨托，以符合現代家庭的托育需求。