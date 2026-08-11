誰戰竹北？綠2人選浮現 藍白仍待整合

全台最大縣轄市竹北市長選戰受矚目，民進黨預計周五拍板人選，曾參選立委的曾聖凱、業界人士林憬良二擇一。藍白則陷入整合僵局，國民黨內參民調出線的議員吳旭智昨再喊話黨中央「加速協調」，民眾黨徵召的新竹黨部主委邱臣遠認為戰況更激烈，將持續爭取選民認同。

民進黨竹北市長人選逐漸明朗，年底轉戰參選新竹縣長的市長鄭朝方前晚在Threads貼出與陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、智宇生醫總經理林憬良合照，引發接班聯想。

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑證實，竹北市長人選已從原先五人甄選至二人，後續重點在於確認該人選參選意願，及是否能與竹北市議員、代表參選人協同作戰，帶動選情，也必須要理解並延續鄭朝方的市政治理理念。本周五將拍板人選並送交黨中央，最快可望在十九日中常會通過提名。

邱臣遠說，民進黨無論最終出線的是曾聖凱或林憬良，顯然都是現任市長鄭朝方親自認可並意圖交棒的人選，年底選戰也必然是竹北竹縣連動的聯合作戰。對藍白陣營而言，戰局勢必更激烈，自己將以科技治理、專業經驗爭取認同。

吳旭智表示，竹北需要的不是「政治接班」或「光環延續」，而是能解決城市問題的施政者，自己在竹北深耕八年，累積許多實務經驗。他也喊話藍白黨中央應加速協調，透過「明確、公正且符合民意」機制決定人選，才能凝聚藍白及中間選民支持。

地方人士分析，綠營竹北市長人選即將出爐，隨著領表登記在即，壓力將隨之移轉到在野陣營身上，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠均積極爭取出戰，加上無黨籍竹北市前市長何淦銘也有意回鍋再戰，藍白未來若整合不成，恐形成多強相爭局面，且與新竹縣長選戰高度連動，戰況恐更為複雜。

國民黨竹北市長參選人吳旭智喊話藍白黨中央，隨著領表登記在即，應加速協調，盡快透過「明確、公正且符合民意」的機制決定人選。圖／吳旭智提供