防踩行政中立紅線 法界：公部門應加強告示

選舉投票日逼近，參選人爭取曝光參與公部門活動，不時引發違反行政中立質疑。法界人士指出，個案須回歸實質內容認定，但仍提醒公部門應加強警示與約束；有公務員說，再三宣導行政中立，若有接受政府補助的民團踩紅線，未來不予補助。

律師江婕妤說，公務人員行政中立法第九條規定公務人員不得為支持或反對特定的政黨或公職候選人從事政治活動與行為，包含公開為其站台、助講或拜票等，疑似觸法案件須由司法實質認定。現場發送禮品也須實質審查其內容與價值，是否達賄選程度。

隨著選舉加溫，桃園、新竹近來都有公部門舉辦活動因有參選人出席，被控違反行政中立。江婕妤提醒，公部門應在活動場所各出入口明顯處張貼禁止競選活動告示，甚至在活動邀請函或海報都須註明嚴禁競選活動，也應提前向活動承辦人員提醒約束。

桃園市一名公務員也提到，較棘手的是政府補助民間團體舉辦活動，主辦單位可能是協會、商會等團體，自行邀請不同政黨或公職參選人。為避免爭議，機關核定補助時，通常在相關規定中會要求主辦單位遵守行政中立，不得從事競選或相關宣傳行為。

不過，實務仍可能遇到參選人未事先告知便直接到場，甚至詢問能否進場。該公務員說，由於活動實際主辦者是民間團體，現場原則尊重主辦單位決定，避免介入後反而衍生行政不中立的質疑；若接獲檢舉主辦單位未遵守行政中立，將影響其未來補助。

「活動舉辦期間也不能厚此薄彼。」江婕妤認為，公部門活動進行期間，恐難完全不讓參選人參與，此時公部門應該平等處理，不能驅趕或排除特定黨派人員；活動若有發送禮品環節，也應避免參選人碰觸或參與發放，加強現場管理，杜絕觸法的灰色地帶。