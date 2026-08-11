藍告農水署違選罷法「幫黃世杰助選」 黃陣營批不實指控

農田水利署桃園管理處近期農耕供水交流活動爆出行政不中立爭議，藍營控訴官員替民進黨市長參選人黃世杰助選、喊「凍蒜」口號，主辦單位還送雞蛋禮盒，昨向桃檢按鈴告發農水署桃管處違反選罷法及公務人員行政中立法。桃園地檢署指出，受理告發之後將分案調查。

農水署桃園管理處喊冤澄清，該處對每一位到場的擬參選人與貴賓皆表達祝福，並無針對特定人士，發送國產雞蛋予現場農民，其主要目的在於支持在地農特產品，絕無涉及選舉對價關係。黃世杰陣營也強調，現場並非是替單一候選人造勢的活動，反指藍營議員不該為挽救選情而不實指控。

國民黨議員張碩芳、吳進昌、詹江村昨在律師陪同下，到地檢署按鈴控告農水署桃園管理處主管違反選罷法、公務人員行政中立法，三人也質疑黃世杰的父親黃金德是桃園農田水利研究發展基金會董事長，相關活動是否受民進黨高層指示為黃造勢？籲檢調即刻調查，切勿遇到綠營權貴就轉彎。

吳進昌說，自己從頭查到尾，服務處確實沒收到農水署桃管處邀請參加交流活動，這種替特定人助選行為，即使是水利會收歸國有前也不應發生，遑論現在是公部門，怎可以違反行政中立？

張碩芳也直言，活動明顯是動用國家資源為選舉操盤，讓人質疑未來是否會再用政府照顧農民的錢助選。

詹江村更說，農水署桃管處長在台上致詞狂酸市長張善政，又替黃世杰大喊「凍蒜」，很顯然就是幫黃世杰造勢，黃世杰曾任法務部政務次長，應清楚法律界線。詹並透露，有綠營人士要他不要再打此議題，上次林智堅退選桃園市長後，換選舉看板花好幾百萬元，若這次再換將，又要花大錢。

農業部農田水利署桃園管理處昨回應，指地方農耕供水交流活動為常態性業務，也未正式邀請民代參加，皆為來賓找熟識民代來。並按往例準備伴手禮送給灌區農會出席的農友、農事小組成員。

針對現場官員致詞引發行政不中立質疑，桃管處解釋，今年適逢選舉年，禮貌上祝賀當選是人之常情，並無針對特定人士助選、拉票，這周三場交流活動會照常舉行。