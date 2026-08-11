選情初探／褒忠鄉長三強鼎立 綠保執政有硬仗

雲林縣褒忠鄉是全縣最小的鄉，現任民進黨籍鄉長陳建名任滿，年底選舉出現新局面，藍、綠已各提名人選，然而陳建名盼交棒另名無黨籍人選，力挺出戰，形成三強鼎立，恐讓綠營票源分散，民進黨要維持褒忠執政將有場硬仗要打。

民進黨提名雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆參選，國民黨提名雲林縣婦女會理事長黃麗花，另無黨籍褒忠鄉民代表蘇宇曦也投入，打破褒忠鄉長以往藍綠對決為主局面，成為年底雲林鄉鎮市長激戰區之一。

褒忠鄉人口僅約一萬一千多人，選舉人數八千多人，位居雲林中央位置，交通四通八達，是雲林最小的鄉，卻也是兵家必爭之地，且擁有廣大的台糖農場及馬鳴山鎮安宮五年千歲、鄧麗君故居等全國性觀光資源，現任鄉長陳建名七年多前首度在褒忠鄉插上綠旗，施政力推二八五公頃褒忠產業園區，期盼帶動人口回流。

陳建名兩屆參選都拿下逾五成的得票率，穩固綠營勢力，民進黨也積極布局，提名雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆，他曾任鄉公所機要秘書，但陳建名支持無黨褒忠鄉民代表蘇宇曦，被視為地方政治新秀，迄今尚未完成整合，泛綠票源面臨瓜分。

國民黨提名黃麗花出身於該鄉婦女會，現任雲林婦女會理事長，丈夫則是褒忠鄉農會的龍頭，基層實力雄厚，二○一八年首度角逐鄉長和陳建名交手，她落敗仍保住藍營在褒忠四成的選票實力，此次她加入藍營雲縣長參選人張嘉郡服務團隊，積極運作。