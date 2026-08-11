選情初探／金門一選區18搶10 老將新秀激戰

金門縣長陳福海子弟兵黃世丞昨成立服務處，宣布投入議員選戰，涵蓋金城、金寧及烏坵的第一選區被視為金門一級戰區，藍、綠、白及無黨籍、新黨等陣營陸續有人表態，加上鎮民代表、前鄉長、政治幕僚及家族接班人跨級挑戰，檯面上已有十八人，形成十八搶十局面。

黃世丞曾任縣長祕書，兼任大陸事務辦公室執行長，長期往返兩岸三地，離開縣府後赴福建經商，活躍於台商協會及兩岸交流圈，此次返鄉參選，被視為「海系」黑馬。

黃說，金門擁有天時、地利，缺的是「人和」，地方發展不能只靠金門酒廠，應帶入外部資源，吸引台商及企業投資。未來若進議會，將扮演溝通協調角色，為金門爭取更多資源。

第一選區現任包括議長洪允典、董森堡、許玉昭、蔡其雍、陳泱瑚、許大鴻、石永城及唐麗輝尋求連任，現任副議長歐陽儀雄受「排黑條款」限制無法再參選，許玉昭因助理費案二審判決不利，是否投入選戰仍受關注。李養生放棄拚三連霸，改推女兒李慧艷代父上陣。

該選區有項不容忽視的變數是二席女性保障名額，已有五名女性有意參選，包括許玉昭、唐麗輝、尚文凱、李慧艷及金城鎮代陳子芸，女性選票如何重新洗牌，牽動席次分配。

地方人士分析，此次該選區新人多，且沒有一個只是陪跑，有人握有家族票，有人背靠政黨資源，有人掌握社團及青年網絡，也有人具有鄉長、鎮代或政治幕僚歷練，甚至曾在全縣性選舉拿破萬票。對現任議員而言，新人來勢洶洶，絲毫不敢掉以輕心。