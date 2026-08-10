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昔日競爭對手今會面 蘇巧慧、林右昌展綠營團結氛圍
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與基隆市前市長林右昌會面，蘇在臉書指出，雙方除交流新北政見，也討論國際情勢及國內議題。蘇還說，林右昌分享過去在基隆的城市治理經驗，基隆與新北緊鄰，兩座城市在交通、觀光及城市發展上既有合作也有競爭，相關經驗對她而言相當珍貴。
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林右昌曾是蘇巧慧競逐民進黨新北市長的黨內潛在競爭對手，後來林右昌赴美沉潛。如今兩人再度同台交流，同場還有正國會議員陳啟能、立委李坤城，被視為綠營在市長選戰前展現團結合作氛圍。
蘇巧慧透露，林右昌即將再度前往美國，持續為台灣努力，她會帶著大家的力量繼續為新北打拚。
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