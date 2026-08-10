「盧蔣體制」成形？鄭照新：北中區域聯防結合民意反應

藍營地方合作逐漸浮現新軸線，外界關注台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安形成的「盧蔣體制」是否將主導未來政治版圖，甚至影響二○二八布局。對此，台中市副市長鄭照新表示，兩人關係並非短期結盟，而是長期累積的互信與支持，更可視為「區域聯防」的具體展現。

台中市副市長鄭照新接受「新聞海景第一排」節目專訪指出，盧秀燕與蔣萬安在立法院時期即建立深厚互動，蔣萬安參選台北市長期間面對「三腳督」混戰，盧曾給予支持與信心，雙方情誼延續至今。他說，這不只是個人情感，更是基於共同政治理念與治理經驗所形成的長期信任關係。

他進一步說明，近年包括大罷免攻防、油品食安等議題，雙北中已呈現更緊密的合作模式，透過彼此聲援與同步發聲，「一起講公道話」，更容易引發社會共鳴，進而取得民意認可。此種跨縣市合作，也逐漸形塑區域聯盟的雛形。

在互動細節上，鄭照新也提到雙方展現高度尊重，例如出席食安會議時，蔣萬安親自前往高鐵站接待盧秀燕，象徵彼此合作的默契與重視。他並指出，相較之下，新北市長侯友宜與桃園市長張善政風格較為穩健低調，各有不同節奏，但整體仍維持穩定發展。

對於「盧蔣體制」是否已成為藍營主軸，鄭照新認為，這股力量正逐步成形，特別是在縣市食安會議與區域治理議題上，已可觀察到由地方首長帶動的聯合行動。

此外，外界對「盧蔣體制」與鄭麗文所代表的路線，多有討論。鄭照新表示，政黨內部本就存在多元意見，但在當前政治氛圍下，蔣萬安登高一呼七月二十五日上凱道，盧秀燕協調縣市政府與動員，黨中央接手整體節奏後，地方力量更趨整合。他直言，面對不認錯的民進黨，反而促使地方形成更大團結，展現國民黨能直接反映民意的特質。

鄭照新指出，馬路實際民情往往比網路聲量更為真實，政黨若無法有效動員或回應，將與基層脫節。他認為，國民黨現階段的挑戰在於如何把這股由下而上的民意力量，轉化為具體政治行動與制度化運作。

他最後強調，「盧蔣體制」的核心不在個人，而在於是否能整合地方治理經驗、回應民意需求，並持續擴大跨縣市合作基礎；未來是否成為長期政治主軸，仍需觀察，但目前已展現出不容忽視的影響力。