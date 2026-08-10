原博館爭議延燒 李四川競辦抓蘇巧慧考察缺席：說一套做一套

國立原住民族博物館選址爭議持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室表示，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，而國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢隨即反擊，指立法院內政委員會今天正安排考察「國立原住民族博物館籌備進度及高雄地區原住民族文化」，身為內政委員會成員的蘇巧慧卻未出席，質疑「這就是所謂的積極爭取嗎？」

吳亮賢表示，根據立法院公告，今天內政委員會考察行程正與國立原博館籌備進度相關，蘇巧慧身為鶯歌在地立委，又多次強調自己積極爭取原博館留在新北，卻在相關考察行程缺席，批評「嘴喊爭取，人卻缺席」，說法與實際作為不一致。

吳亮賢也質疑蘇巧慧辦公室今天的回應邏輯有問題。他指出，中央早在2015年宣布原博館選址三鶯地區，之後才於2017年改址高雄，如今蘇競辦稱蘇巧慧「一直積極爭取原博館改在鶯歌」，反而讓人質疑是否忽略原本已選定三鶯的歷史脈絡。

此外，吳亮賢也再提原住民保留地禁伐補償議題，指蘇巧慧辦公室稱她支持提高禁伐補償，但依立法院公報紀錄，蘇巧慧當時投下反對票。他並以民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華曾投下贊成票為例，要求蘇巧慧說明立場。

吳亮賢表示，蘇巧慧若主張自己長期關心原住民族政策，就應針對原博館選址、今日考察缺席及禁伐補償投票等議題，向新北市民與原住民族人完整說明。