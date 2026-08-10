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原博館爭議延燒 李四川競辦抓蘇巧慧考察缺席：說一套做一套

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人吳亮賢質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧宣稱積極爭取國立原住民族博物館留在新北，卻缺席立法院內政委員會今舉行的原博館考察行程。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人吳亮賢質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧宣稱積極爭取國立原住民族博物館留在新北，卻缺席立法院內政委員會今舉行的原博館考察行程。圖／李四川競辦提供

國立原住民族博物館選址爭議持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室表示，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，而國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢隨即反擊，指立法院內政委員會今天正安排考察「國立原住民族博物館籌備進度及高雄地區原住民族文化」，身為內政委員會成員的蘇巧慧卻未出席，質疑「這就是所謂的積極爭取嗎？」

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吳亮賢表示，根據立法院公告，今天內政委員會考察行程正與國立原博館籌備進度相關，蘇巧慧身為鶯歌在地立委，又多次強調自己積極爭取原博館留在新北，卻在相關考察行程缺席，批評「嘴喊爭取，人卻缺席」，說法與實際作為不一致。

吳亮賢也質疑蘇巧慧辦公室今天的回應邏輯有問題。他指出，中央早在2015年宣布原博館選址三鶯地區，之後才於2017年改址高雄，如今蘇競辦稱蘇巧慧「一直積極爭取原博館改在鶯歌」，反而讓人質疑是否忽略原本已選定三鶯的歷史脈絡。

此外，吳亮賢也再提原住民保留地禁伐補償議題，指蘇巧慧辦公室稱她支持提高禁伐補償，但依立法院公報紀錄，蘇巧慧當時投下反對票。他並以民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華曾投下贊成票為例，要求蘇巧慧說明立場。

吳亮賢表示，蘇巧慧若主張自己長期關心原住民族政策，就應針對原博館選址、今日考察缺席及禁伐補償投票等議題，向新北市民與原住民族人完整說明。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示自己是阿美族媳婦，而國立原住民族博物館選址議題近日再掀藍綠攻防，李四川競選辦公室質疑蘇巧慧對原博館及原民政策的立場。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示自己是阿美族媳婦，而國立原住民族博物館選址議題近日再掀藍綠攻防，李四川競選辦公室質疑蘇巧慧對原博館及原民政策的立場。圖／蘇巧慧競辦提供

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