柯志恩簽署高教產六大教育訴求 「拳擊手套」首度亮相

國民黨市長參選人柯志恩已將高雄市教師職業工會訴求納入政見，今天與另一教師組織「高雄教育產業工會」簽署六大訴求，內容涵蓋降低班級學生數、調降特殊教育師生比等。此外，柯志恩團隊製造的創意文宣品「拳擊手套」首度亮相，宣示要重拳打擊校園亂象。

高教產邀請主要市長參選人簽署合作訴求，在民進黨市長參選人賴瑞隆簽署之後，今日國民黨參選人柯志恩也簽署六項合作訴求，理事長何耿旭召集理監事與15位重要幹部到場見證。

六項合作訴求如下，逐年降低班級學生人數、避免遭受霸凌傷害增加特教經費與人力及心理師和社工師、精進校事會議與調處機制、研議調降教師授課節數、調降特殊教育師生比，以及教師、家長及校長三方代表每年召開「教育圓桌會議」討論重大教育政策。

柯志恩坦言，工會原先另訴求增聘「教師助理員、學生助理員」，因涉及組織編制、定位以及落實核銷的複雜性，必須由教育局與市府財主單位進一步研議，因此現階段無法完全承諾，但當選後會全力克服財源問題。

針對降低幼兒園師生比的訴求部分，柯志恩認為，原則將朝此方向努力，但目前尚難提出明確時間表。以及訴求提到增聘專業「心理師、社工師」也已納入校園安全與輔導機制的政見中，未來擔任市長會盡力落實。

韓劇「鐵拳教育」一度引發熱議，柯志恩競選團隊搭上熱門話題，設計色彩亮麗的拳擊手套鑰匙圈當文宣品。今天柯志恩特別致贈每人一份「黃色拳擊手套」，象徵向校園亂象宣戰，全面改革目前校園基層各種權益不平等的問題，讓教育成果成為六都第一。

國民黨市長參選人柯志恩拜會高教產，並簽署公會所提的六大訴求。圖／取自高教產粉專

國民黨市長參選人柯志恩簽署高教產所提的六大訴求。圖／柯志恩競辦提供