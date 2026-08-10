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沈伯洋永康商圈交流 討論都更人行道和商圈活化

中央社／ 台北10日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（灰西裝）10日出席永康商圈交流座談會，與商家代表、永康商圈會員幹部打招呼致意，並交流意見。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（灰西裝）10日出席永康商圈交流座談會，與商家代表、永康商圈會員幹部打招呼致意，並交流意見。中央社

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天出席「永康商圈交流座談會」，接受媒體聯訪表示，他就住附近，應會討論都市更新、人行道和商圈活化等重要主題。

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至於台北市長蔣萬安週末將輔選宜蘭縣與花蓮縣，沈伯洋說，許多市政質疑、市民提的問題，蔣萬安都沒回答，看來蔣萬安的心已飛出去。

他說，他講的是現象和市民反映的問題，希望蔣萬安和台北市政府能接球和聆聽，告訴大家如何解決，市民只是想要答案，好好回答不難，希望不要一直轉移焦點或「兇」的方式回應。

北市府副發言人蔡畹鎣告訴中央社記者，整天造謠的人在當「回應警察」，沈伯洋真是好意思。

此外，媒體報導，中國國民黨籍立法委員徐巧芯指近日（疫苗案）洗白行動絕非偶然，背後是為行政院政務委員陳時中未來接閣揆提前鋪路。

沈伯洋表示，陳述過去事實應不叫洗白，而是平反。陳時中當時為保護被害人而做的一些措施，聽起來是作為保護者應有的行動。

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