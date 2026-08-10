莊競程拋留才四支箭解教師荒 高虹安：已全方位改革並兼顧財政

民進黨新竹市長參選人莊競程今開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」，包括初任教師安居津貼、久任教師獎金、導師加值獎勵及行政責任加給等四項措施。莊競程說，若教師荒問題持續惡化，最直接受影響的就是孩子每天的學習品質。

市長高虹安指出，市府樂見任何增加教育投資、改善教師工作環境的建議，但教育政策涉及長期財政規畫、待遇制度及整體公平性，不能僅比較加給數字，更應完整說明財源、適用對象及制度可行性。薪資制度牽涉層面廣泛，相關政策討論應回歸事實、制度及專業評估，兼顧政策永續與教育公平。「教師留才計畫」不是單一加給政策，而是涵蓋減課、待遇提升、人力補充、聘期保障、行政支持、心理健康、法律協助及教學環境改善等全方位措施，更重要的是讓制度真正落實、第一線教師真正有感，才能穩定教育現場、提升教育品質。

市府近年已持續從「減負、增能、保障、支持」四大面向推動改革。在減輕教師負擔方面，推動「科科等值」政策，藝術、健康與體育、綜合活動等領域教師授課節數由每周20節逐年調降至18節；國小一年級師生比降至每班28人，全面落實校校設置特教組長，並增置30名國小減授課代理教師，同時增設國中副組長、持續甄補正式教師，降低教師教學及行政壓力。

在待遇與權益方面，市府自今年2月1日起提高兼任行政職務教師行政加給，除中央補助外，再加碼校長每月2000元、主任1500元、組長及副組長1000元；另辦理導師費差額追溯補發，教師假日勤務可依規定選擇課務排代、補休或支領加班費，午餐補助由每月450元提高至650元，教師節禮金也由600元調升至1000元。此外，市府投入近6000萬元辦理代理教師職前年資提敘，並率先推動代理教師全學年聘期，保障代理教師工作權益，提升留任意願。

高虹安表示，市府同步完善教師支持系統，除調升「高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員」相關費用，及調高高中教師課業輔導鐘點費20%、國中課後及假期鐘點費20%外，也將「教師諮商輔導支持服務」經費倍增至110萬元，增加教師免費心理諮商次數，並強化法律顧問諮詢及協助，讓教師面對教學、親師溝通及校園事件時，都能獲得更完整的專業支持。

莊競程指出，竹市近年不時出現開學前教師缺額尚未補齊，不僅增加校園現場負擔，也讓家長擔憂孩子的學習能否穩定銜接。

新竹市議員劉彥伶指出，教師行政工作獎金加碼是市府發布的政策，發布前就應完成配套措施，確保第一線行政教師如期領到獎勵；但新竹市對外宣稱自2月1日起實施，數個月後相關程序仍未確認，甚至列入已執行教育業務，形同承諾跳票。劉彥伶說，直到她6月質詢後，市府才說明預計9月前完成作業程序後再發放，顯示政策規畫不夠周延，也讓辛苦承擔行政工作的教師無法即時獲得支持。

莊競程表示，未來若擔任市長，將務實推動「科技城市教師加給方案」。第一，針對初任教師前三年，每月補助5000元租屋津貼，協助青年教師面對新竹高房租、高物價的生活壓力，讓新進教師能把心力放在教學。

第二，規畫久任教師獎金逐年加碼，教師在新竹市服務滿5年發給5萬元、滿10年發給10萬元、滿15年發給15萬元，每5年逐級發放，最高至30年30萬元。第三，針對導師工作，中央已宣布導師費每月提高至4000元，新竹市應再依導師年資加發獎勵，擔任導師第1年加發1000元，第2年加發2000元，逐年增加，最高加發5000元。

第四，提出行政教師責任加給，將現行行政工作獎勵金按年資提高倍數，由市府額外提供第一年1倍、第二年1.5倍、第三年2倍、第四年2.5倍，第五年以上3倍責任獎勵。莊競程說，教師荒是全國性問題，但新竹面臨的是人口快速成長與高生活成本的雙重壓力，市府不能迴避。