沈伯洋明首場政見發表會聚焦5大政見 預告肥皂箱短講將登場

民進黨台北市長沈伯洋今天接受媒體人黃光芹專訪透露自身選戰步調外，沈也透露明天將舉行首場政見發表會，將聚焦五大政見，將會從人民觀點出發，陸戰部分除了既有市場、夜市行程外，未來也將有定點沒肥皂箱街頭短講，傳達給市民。

沈伯洋稱，上次赴美國行替台北市找了80%答案，這段日子提了許多市政問題，同時也不斷找答案，包含兒虐提出、公務人員人力不足、社宅等他都有提出解方，其中不少民眾提出內湖交通問題，很多人都認為等未來東環線等交通路網順暢後自然就會有解，但他認為現階段要有必要措施，不過現在正在找尋專家探尋可行性，但會逐步公開。

沈伯洋也直言，過去柯文哲在第一任期確實推出很多不錯政策，包含山際線、交通數據等政策讓市民都很有感，且現在很多社宅都是當時柯文哲做的亮點很多，但蔣萬安現在就如同柯文哲第二任期帶給他的感受一樣，「已經開始在想其他事情了」，這三年蔣的施政完全沒有前進。

沈伯洋也預告，明天早上有正式政見發表會，政見將會從人民觀點出發，更將聚焦5大政見，希望能讓願景讓市民清楚瞭然，同時也預告接下來陸戰待夜市、市場跑得差不多後也會開始有肥皂箱宣講，希望將政策能直接透過街頭短講傳達給市民。