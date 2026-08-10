選前倒數3個月…蔣萬安小內閣發言團隊異動 魏汶萱出任發言人

選戰倒數三個多月，台北市長蔣萬安拚連任，小內閣發言團隊人事異動。北市府表示，政府發言人李政軒因個人生涯規畫，已請辭獲准，由副發言人魏汶萱接任發言人，綜理媒體事務。

北市府表示，魏汶萱現年32歲，畢業於世新大學廣電系，歷任三立新聞台政治組召集人、中天新聞台黨政記者，具備政治新聞採訪經驗，熟稔新聞運作與輿情應對。自擔任台北市政府副發言人以來，熟悉市政運作及各項重大政策，並累積政策溝通、媒體應對及跨局處協調經驗。

北市府表示，魏汶萱兼具媒體實務與市政溝通經驗，期待接任發言人後，將持續強化政策論述與新聞應對，讓市府施政資訊更即時、清楚傳達，深化市府與市民及媒體間的溝通。