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影／高雄市長最新民調趨近五五波 柯志恩：我們沒有樂觀的本錢！

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對今天的最新民調結果，柯志恩表示，她要繼續提出讓人民有感的政策，希望能夠得到更多認同。記者徐白櫻／翻攝
針對今天的最新民調結果，柯志恩表示，她要繼續提出讓人民有感的政策，希望能夠得到更多認同。記者徐白櫻／翻攝

媒體今天公布高雄市長選舉最新民調，民進黨參選人賴瑞隆以47.78%支持度勝過國民黨參選人柯志恩的46.14%，不過兩人差距已經拉近至1.64個百分點。立委柯志恩說，高雄選民結構是綠大於藍，「我們沒有任何樂觀的本錢」，藍綠歸隊之後，要極力爭取中間選民認同。

2026九合一選舉

「鉅聞天下新聞網」今日（8月10日）公布高雄市長選舉最新民調顯示，民進黨賴瑞隆贏國民黨柯志恩，兩人差距1.64個百分點，在誤差範圍內。另外賴、柯兩人在各年齡層及各選區互有領先，柯志恩獲得中間選民及民眾黨較多支持。

針對民調結果，柯志恩表示，任何的民調都是當作一個參考，在整個選民結構綠大於藍的高雄市選民來說，「我們沒有任何樂觀的本錢」。

柯志恩認為，藍綠各自歸隊之後，她要極力爭取中間選民，所以團隊將提出一系列讓人民有感的政策，希望能夠得到更多認同。總而言之，民調只是一個數字，「勤走基層跟每一個人握手，感受他們對我們的一個期待，這是我們未來期待的方向」。

2026九合一選舉 高雄市選舉 民調 柯志恩 賴瑞隆

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