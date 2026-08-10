新莊川友會湧1600人 李四川：國影二期中央不做、新北自己做

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文，提到今早舉辦新莊川友會見面會，現場有1600多人到場，新莊80多位里長也有約8成出席。他說，自己在新莊走了將近20年，從過去水患治理、副都心與頭前重劃，到未來塭仔圳重劃、國家電影及視聽文化中心二期等建設，「該蓋的，我接著蓋，該都更的，我來更新」。

李四川表示，新莊80多位里長中，包括里長聯誼會長林阿元、西盛里長等約8成到場，許多人都是多年熟識的地方夥伴，其中還有一名里長，是他過去擔任衛工處處長時的同仁，退休後轉往新莊服務，老戰友再見，默契依舊。

李四川也回憶，民國96年10月柯羅莎颱風襲台時，他剛上任台北縣工務局長，當時新莊中原里嚴重淹水，他調動近20台抽水馬達才將積水抽乾。當時水仍淹到腳踝、住家物品泡水受損，但居民見到他後，第一句話不是抱怨，而是先泡茶招待，讓他至今印象深刻。

他表示，新莊的地方人情簡單、淳樸，但地方該爭取的建設仍不能少。以國家電影及視聽文化中心二期為例，從109年至今已經6年，當年中央曾表示將全額負擔，但工程至今仍未動工。

李四川說，如果中央不做，新北就自己做，「該蓋的，我來蓋」。他也提到，過去新莊副都心、頭前重劃均曾參與，現任市長侯友宜已推動的塭仔圳重劃，未來若由他接棒，將持續完成後續建設，並以增加在地就業機會為目標。

李四川表示，自己在新莊近20年的發展過程中一直都在，未來也希望延續工程與都市發展經驗，持續推動地方建設與都市更新，讓新莊有更多就業與生活機能。