聽新聞
0:00 / 0:00

新莊川友會湧1600人 李四川：國影二期中央不做、新北自己做

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川舉辦新莊川友會見面會，現場湧入1600多人，李四川逐一與支持者握手致意，並表示將持續推動新莊建設。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川舉辦新莊川友會見面會，現場湧入1600多人，李四川逐一與支持者握手致意，並表示將持續推動新莊建設。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文，提到今早舉辦新莊川友會見面會，現場有1600多人到場，新莊80多位里長也有約8成出席。他說，自己在新莊走了將近20年，從過去水患治理、副都心與頭前重劃，到未來塭仔圳重劃、國家電影及視聽文化中心二期等建設，「該蓋的，我接著蓋，該都更的，我來更新」。

2026九合一選舉

李四川表示，新莊80多位里長中，包括里長聯誼會長林阿元、西盛里長等約8成到場，許多人都是多年熟識的地方夥伴，其中還有一名里長，是他過去擔任衛工處處長時的同仁，退休後轉往新莊服務，老戰友再見，默契依舊。

李四川也回憶，民國96年10月柯羅莎颱風襲台時，他剛上任台北縣工務局長，當時新莊中原里嚴重淹水，他調動近20台抽水馬達才將積水抽乾。當時水仍淹到腳踝、住家物品泡水受損，但居民見到他後，第一句話不是抱怨，而是先泡茶招待，讓他至今印象深刻。

他表示，新莊的地方人情簡單、淳樸，但地方該爭取的建設仍不能少。以國家電影及視聽文化中心二期為例，從109年至今已經6年，當年中央曾表示將全額負擔，但工程至今仍未動工。

李四川說，如果中央不做，新北就自己做，「該蓋的，我來蓋」。他也提到，過去新莊副都心、頭前重劃均曾參與，現任市長侯友宜已推動的塭仔圳重劃，未來若由他接棒，將持續完成後續建設，並以增加在地就業機會為目標。

李四川表示，自己在新莊近20年的發展過程中一直都在，未來也希望延續工程與都市發展經驗，持續推動地方建設與都市更新，讓新莊有更多就業與生活機能。

國民黨新北市長參選人李四川舉辦新莊川友會見面會，現場湧入1600多人。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川舉辦新莊川友會見面會，現場湧入1600多人。圖／取自李四川臉書

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 新莊副都心 塭仔圳 都更

延伸閱讀

原民博物館選址再掀戰火 李四川點名蘇巧慧：為何沒替新北討公道

新北市長陸戰加溫 選將跑攤衝人氣

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

相關新聞

柯志恩簽署高教產六大教育訴求 「拳擊手套」首度亮相

國民黨市長參選人柯志恩已將高雄市教師職業工會訴求納入政見，今天與另一教師組織「高雄教育產業工會」簽署六大訴求，內容涵蓋降低班級學生數、調降特殊教育師生比等。此外，柯志恩團隊製造的創意文宣品「拳擊手套」首度亮相，宣示要重拳打擊校園亂象。

誰戰竹北？綠2人選浮現 藍白仍待整合

全台最大縣轄市竹北市長選戰受矚目，民進黨預計周五拍板人選，曾參選立委的曾聖凱、業界人士林憬良二擇一。藍白則陷入整合僵局，國民黨內參民調出線的議員吳旭智昨再喊話黨中央「加速協調」，民眾黨徵召的新竹黨部主委邱臣遠認為戰況更激烈，將持續爭取選民認同。

原博館爭議延燒 李四川競辦抓蘇巧慧考察缺席：說一套做一套

國立原住民族博物館選址爭議持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室表示，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，而國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢隨即反擊，指立法院內政委員會今天正安排考察「國立原住民族博物館籌備進度及高雄地區原住民族文化」，身為內政委員會成員的蘇巧慧卻未出席，質疑「這就是所謂的積極爭取嗎？」

莊競程拋留才四支箭解教師荒 高虹安：已全方位改革並兼顧財政

民進黨新竹市長參選人莊競程今開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」，包括初任教師安居津貼、久任教師獎金、導師加值獎勵及行政責任加給等四項措施。莊競程說，若教師荒問題持續惡化，最直接受影響的就是孩子每天的學習品質。

分享蘇巧慧基隆經驗 林右昌：城市因夢想而偉大，改變因行動而成真

內政部前部長、民進黨前秘書長、基隆市前市長林右昌，昨（10）日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧會面，林右昌昨晚在臉書說，他送了一本「未來城市備忘錄」給蘇巧慧，分享8年基隆市長任內的城市治理經驗，並在書裡寫下一句話：「城市因夢想而偉大，改變因行動而成真。」

新北選戰攻防…原博館改址 李四川要蘇巧慧說清楚

國立原住民族博物館選址爭議成新北市長選戰攻防焦點。國民黨參選人李四川說，原博館二○一五年中央敲定落腳新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧身為在地立委卻沒為新北討公道，有必要說清楚。蘇辦回應，蘇巧慧當三屆立委期間，始終和族人站一起，守護原民權益，也率先提出照顧族人政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。