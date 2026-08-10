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慈濟遭詐掀擋疫苗風暴…他親揭牽線疫苗過程 砲轟蔣萬安

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣長參選人、醫師温世政（中）今北上參加黨內記者會，親揭當年牽線疫苗過程，力挺時任衛福部長陳時中，痛批台北市長蔣萬安故意顛倒政府角色。圖／温世政競選團隊提供
民進黨南投縣長參選人、醫師温世政（中）今北上參加黨內記者會，親揭當年牽線疫苗過程，力挺時任衛福部長陳時中，痛批台北市長蔣萬安故意顛倒政府角色。圖／温世政競選團隊提供

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，讓朝野對當年「擋疫苗」說法掀論戰。民進黨南投縣長參選人、醫師温世政今親揭，他當年牽線AZ疫苗過程，強調時任衛福部長陳時中不是阻擋，而是政府必須出面，痛批台北市長蔣萬安故意顛倒政府角色。

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民進黨中央黨部今舉辦「防疫團隊跑斷腿 藍白只會扯後腿」記者會，身為醫師的南投縣長參選人温世政出席，還原當年實際協助政府尋找疫苗過程，他說，疫情爆發當下，全球搶疫苗，台灣取得疫苗本就不易，中國還從中阻撓，雪上加霜。

温世政表示，為讓台灣能盡快取得疫苗，當時政府、企業、慈善團體、醫療界都在想辦法，他透過在英國牛津大學進修建立的人脈，找到該校副校長，並在一群認同且關心台灣的老師與研究團隊協助向AZ牽線，希望爭取優先提供疫苗來台。

而他雖只參與前期牽線，後續疫苗如何輾轉來台並未參與，但醫界跟政壇都知道，疫苗要進入台灣，涉及緊急使用授權（EUA）、專案輸入及藥廠要求的免責與相關法律責任安排，即便民間協助找到疫苗來源，最後仍須由政府出面完成必要程序。

他進一步表示，藥廠要將疫苗提供給台灣，政府就必須承擔相應的法律責任、完成相關程序，而陳時中代表政府出面協助、把關，陳時中當時也在立法院衛環委員會說明疫苗採購進度、全球供貨競爭、國際採購限制及保密協議等問題。

沒想到，時任衛環委員會召委之一、如今的台北市長蔣萬安，與其黨內委員已了解政府面對的採購困境，卻在會後仍刻意說成「政府阻擋疫苗」，現在真相已經一件一件揭露，他還是繼續這樣講，完全顛倒政府在疫苗採購中的角色。

温世政痛批蔣，身為直轄市長更該明白政治攻防與城市治理的不同，尤其面對攸關人民生命安全的重大決定，不能只問「為何不趕快買」，還必須確認「跟誰買」、「安不安全」、「出了問題誰負責」等重點，這些不是阻擋，而是政府應盡的責任。

民進黨南投縣長參選人温世政（右）曾協助牽線採購AZ疫苗，了解採購程序，力挺時任衛福部長陳時中（左）。圖／温世政競選團隊提供
民進黨南投縣長參選人温世政（右）曾協助牽線採購AZ疫苗，了解採購程序，力挺時任衛福部長陳時中（左）。圖／温世政競選團隊提供

慈濟 蔣萬安 疫苗 2026九合一選舉 南投縣選舉 温世政

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