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慈濟疫苗案綠要求蔣萬安道歉遭反嗆蓋牌 沈伯洋：虐童案才是隱匿

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受媒體人黃光芹專訪直言，慈濟案蔣萬安至今仍說謊批中央資料蓋牌「真的沒必要」，若真要說隱匿，市府對於虐童案處理才是真正蓋牌。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受媒體人黃光芹專訪直言，慈濟案蔣萬安至今仍說謊批中央資料蓋牌「真的沒必要」，若真要說隱匿，市府對於虐童案處理才是真正蓋牌。聯合報系資料照

慈濟基金會在新冠疫情期間，為採購BNT疫苗卻遭疫苗掮客詐騙10.6億，不過時任衛福部長、現任行政院政委陳時中為防止慈濟遭詐，遭時任立委、現任台北市長蔣萬安攻擊，綠營要求蔣應道歉，民進黨北市長參選人沈伯洋今接受媒體人黃光芹專訪也直言，蔣至今仍說謊批資料蓋牌等，「真的沒必要」，若真要說隱匿，市府對於虐童案處理才是真正蓋牌。

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沈伯洋指出，陳時中當時出來是要防止慈濟受騙，卻被有參與機密會議、身為衛環委員會召集人蔣萬安也知道有些資料因合約問題無法全數公開，但立委本身在機密會議中都可以看得到，結果開完會卻混淆視聽稱無法接受資料塗黑、資料要封存30年，「沒有必要這樣」。

沈伯洋說，若要說政府蓋牌，現階段北市府對於近日萬華區幼兒園發生虐童事件，包含先前議員揭露評鑑乙等未公開、議員索資要不到資料，蔣萬安每次面對虐童事件都稱有掌握、處理，但事情卻一直發生，代表系統性出了問題，而蔣萬安透過疫苗、食安問題不斷轉移焦點，盼還是能回歸健康選戰，討論市政問題。

面對先前稱蔣萬安已經告別清新的「馬英九模式」走向只想大位的「黃國昌模式」，沈伯洋表示，蔣萬安面對兒虐、遮陽傘問題，質詢就開始大聲咆哮，然後罵中央讓他有種似曾相識感覺，與過去黃國昌在立法院模式相識，但他認為蔣並非真的兇只是想用聲音轉移焦點，雖然可以短期獲得聲量，但長期下來市民還是會發現問題，市政問題仍應理性相互討論，最終受益會是市民。

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