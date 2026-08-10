藍營猛攻原博館、禁伐補償 蘇巧慧辦公室：始終和族人站一起

國民黨新北市議員呂家愷，今天與原住民議員參選人吳國譽、何應明持續猛攻民進黨新北市長參選人蘇巧慧對原博館和禁伐補償議題。蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇回應，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，更在2016年9月質詢中強烈表達立場，在立法院公報中都有記錄；禁伐補償蘇巧慧也早就清楚說明，她支持禁伐補償提高，但反對國民黨不經預算討論、直接由立法院逕自增加預算、破壞憲政體制的版本。

劉芳宇指出，蘇巧慧擔任立委以來，不論是十多年來不間斷的法律諮詢服務，或是在立法院推動「原住民族工作權保障法」、「原住民族健康法」、「原住民族教育法」等修法，蘇巧慧都和族人朋友站在一起，守護原住民族權益。

劉芳宇提到，在新北市長選戰中，蘇巧慧也率先提出照顧族人朋友的政見，不僅要提供在新北家庭成員無自有房屋的族人朋友租金補貼，針對五十五歲以上長輩裝假牙最高補助五萬元，還要設置烏來公共托育中心，同時擴大歲時祭儀交通補助，並增加族語獎勵級別，不只給族人朋友最實際的經濟支持，也要幫助原住民族文化傳承與發揚，蘇巧慧會持續推出照顧市民的政見來爭取支持。