聽新聞
0:00 / 0:00

藍營猛攻原博館、禁伐補償 蘇巧慧辦公室：始終和族人站一起

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

國民黨新北市議員呂家愷，今天與原住民議員參選人吳國譽、何應明持續猛攻民進黨新北市長參選人蘇巧慧對原博館和禁伐補償議題。蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇回應，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，更在2016年9月質詢中強烈表達立場，在立法院公報中都有記錄；禁伐補償蘇巧慧也早就清楚說明，她支持禁伐補償提高，但反對國民黨不經預算討論、直接由立法院逕自增加預算、破壞憲政體制的版本。

2026九合一選舉

劉芳宇指出，蘇巧慧擔任立委以來，不論是十多年來不間斷的法律諮詢服務，或是在立法院推動「原住民族工作權保障法」、「原住民族健康法」、「原住民族教育法」等修法，蘇巧慧都和族人朋友站在一起，守護原住民族權益。

劉芳宇提到，在新北市長選戰中，蘇巧慧也率先提出照顧族人朋友的政見，不僅要提供在新北家庭成員無自有房屋的族人朋友租金補貼，針對五十五歲以上長輩裝假牙最高補助五萬元，還要設置烏來公共托育中心，同時擴大歲時祭儀交通補助，並增加族語獎勵級別，不只給族人朋友最實際的經濟支持，也要幫助原住民族文化傳承與發揚，蘇巧慧會持續推出照顧市民的政見來爭取支持。

蘇巧慧 藍營 族人 2026九合一選舉 新北市選舉 原住民族

延伸閱讀

藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

新北市長陸戰加溫 選將跑攤衝人氣

應佳妤成立競總 藍營黨政大咖致意 地方人士：軍系票成關鍵

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

相關新聞

柯志恩簽署高教產六大教育訴求 「拳擊手套」首度亮相

國民黨市長參選人柯志恩已將高雄市教師職業工會訴求納入政見，今天與另一教師組織「高雄教育產業工會」簽署六大訴求，內容涵蓋降低班級學生數、調降特殊教育師生比等。此外，柯志恩團隊製造的創意文宣品「拳擊手套」首度亮相，宣示要重拳打擊校園亂象。

誰戰竹北？綠2人選浮現 藍白仍待整合

全台最大縣轄市竹北市長選戰受矚目，民進黨預計周五拍板人選，曾參選立委的曾聖凱、業界人士林憬良二擇一。藍白則陷入整合僵局，國民黨內參民調出線的議員吳旭智昨再喊話黨中央「加速協調」，民眾黨徵召的新竹黨部主委邱臣遠認為戰況更激烈，將持續爭取選民認同。

原博館爭議延燒 李四川競辦抓蘇巧慧考察缺席：說一套做一套

國立原住民族博物館選址爭議持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室表示，蘇巧慧一直積極爭取原博館改在鶯歌，而國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢隨即反擊，指立法院內政委員會今天正安排考察「國立原住民族博物館籌備進度及高雄地區原住民族文化」，身為內政委員會成員的蘇巧慧卻未出席，質疑「這就是所謂的積極爭取嗎？」

莊競程拋留才四支箭解教師荒 高虹安：已全方位改革並兼顧財政

民進黨新竹市長參選人莊競程今開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」，包括初任教師安居津貼、久任教師獎金、導師加值獎勵及行政責任加給等四項措施。莊競程說，若教師荒問題持續惡化，最直接受影響的就是孩子每天的學習品質。

分享蘇巧慧基隆經驗 林右昌：城市因夢想而偉大，改變因行動而成真

內政部前部長、民進黨前秘書長、基隆市前市長林右昌，昨（10）日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧會面，林右昌昨晚在臉書說，他送了一本「未來城市備忘錄」給蘇巧慧，分享8年基隆市長任內的城市治理經驗，並在書裡寫下一句話：「城市因夢想而偉大，改變因行動而成真。」

新北選戰攻防…原博館改址 李四川要蘇巧慧說清楚

國立原住民族博物館選址爭議成新北市長選戰攻防焦點。國民黨參選人李四川說，原博館二○一五年中央敲定落腳新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧身為在地立委卻沒為新北討公道，有必要說清楚。蘇辦回應，蘇巧慧當三屆立委期間，始終和族人站一起，守護原民權益，也率先提出照顧族人政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。