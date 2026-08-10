台東陳瑩公布發言人陣營 暗酸對手吳秀華為「家族利益」參選

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天公布競選團隊發言人團隊，涵蓋縣議員、市民代表及議員參選人共六人。陳瑩強調台東隊整軍完成、台東不要變成隔壁的花蓮，台東人要選擇「哪一位候選人是最清廉、最為台東縣民著想、而不是只顧自身利益或家族利益」而參選的人。

下屆台東縣長藍綠交鋒，台東縣政府農業處涉嫌圖利國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族投資的「東映渡假村」開發案，處長許家豪與前科長蔡明翰昨遭台東地方法院羈押禁見。

民進黨縣長參選人陳瑩今天舉辦記者會公布六名發言人，包含縣議員簡維國、縣議員黃治維、縣議員參選人陳炫諭、台東市民代表陳金溪、台東市民代表蔡政家、台東市民代表王泰捷。

陳瑩表示，過去一周是台東起風的一周，前總統蔡英文帶隊擔任競總主委、前立委劉櫂豪歸隊擔任競選總幹事當舵手，農業信用保證基金董事長賴坤成也到競總報到，今天六位發言人一字排開，這代表「我們準備好了、整隊好了」。

此外，每位縣民都是台東隊的成員，接下來將邀請百工百業的好朋友加入，希望台東不要走回頭路，回到十幾年前由特定人士來把持、來決定要做什麼的年代，「我們不要變成隔壁的花蓮」。

陳瑩強調，這次選舉很重要，不是選擇政黨，而是在選擇哪一位候選人是最清廉，最為台東縣民著想，而不是只顧自身利益或家族利益來參與這場選舉。