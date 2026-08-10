柯志恩、賴瑞隆最新民調五五波 藍綠陣營互控對方操作

高雄市長藍綠參選人最新一份民調今天公布，民進黨參選人賴瑞隆47.78%、國民黨參選人柯志恩46.14%，兩人差距僅1.64個百分點。民調數字拉近，不過泛綠議員提早預告藍營操作「柯賴民調五五波」，起因是基層農漁會遭拔樁，為穩住軍心所為；柯陣營回擊，誰會操作自己落後的民調，到底誰操作答案很明顯，賴瑞隆近日頻成立後援會，沒得到相對應效果。

「鉅聞天下新聞網」今日（8月10日）公布高雄市長選舉最新民調，民進黨賴瑞隆支持度47.78% ，國民黨柯志恩支持度46.14%，兩人差距僅1.64個百分點，在誤差範圍內。另外賴、柯兩人在各年齡層及各選區互有領先，柯志恩獲得中間選民及民眾黨較多支持。

泛綠無黨籍高市議員張博洋8日臉書預先揭露，國民黨準備操作五五波民調。他指出，賴瑞隆2日成立「農漁水利後援總會」，過去被視為國民黨經營較深入的27個農會系統都全員出席，綠營組織積極動員讓柯陣營大感不妙。

「上周就收到消息，今天會有一份五五波民調！」張博洋說，過去水利、農會組織被視為偏藍系統，這次27個農會被動員出來，網媒先出現一份柯賴兩人僅差距0.66個百分點的民調，所以今天這份五五波的民調也在預料之中，顯然是國民黨被拔樁之後，為了穩住軍心所操作的結果。

柯志恩競辦發言人李唯甄表示，綠營放話說國民黨會操作五五波民調，「我們必須強調，沒有一個候選人會操作自己落後的民調」，所以到底是誰在操作五五波民調，答案應該很明顯。

李唯甄說，賴瑞隆近期成立各種後援會，場面非常盛大，照理講，支持度應該一路往上衝才對，但這份民調中，顯然沒有得到相對應的效果，「我們尊重所有的民調，也不需要為了證明自己領先，不斷用數字告訴高雄人應該相信誰，柯志恩最後要贏的是高雄市民的選票」。