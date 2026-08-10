快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

從縣長祕書到台商圈返鄉參選 黃世丞出征喊話：金門不能只靠酒廠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
前金門縣長祕書黃世丞（左二）今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，多位台商協會會長友人送上好彩頭，祝福他高票當選。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長祕書黃世丞（左二）今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，多位台商協會會長友人送上好彩頭，祝福他高票當選。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員選戰持續升溫，第一選區再添戰將！47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場有不少兩岸台商協會代表、地方人士到場力挺，並安排天震堂醒獅團助陣，鞭炮、鑼鼓聲此起彼落，支持者高喊「凍選」、「找世丞、好事成」，現場氣氛熱烈。

2026九合一選舉

黃世丞過去是縣長陳福海子弟兵，陳福海上一任縣長任內擔任縣長祕書，兼任大陸事務辦公室執行長，長期往返兩岸三地；離開縣府後赴福建經商，活躍於台商協會及兩岸交流圈，曾任泉州市台協副會長、金門國際青年商會講師，累積政商及台商人脈，此次返鄉參選，被地方視為「海系」黑馬。

今天上午服務處成立，包括九江台資企業協會會長蔡正富、東州台資企業協會會長黃建智、金馬台澎兩岸交流協會執行長李正圻、高雄科技大學華南校友會長陳泓渝，以及金門縣政府前秘書長、文化大學主任祕書謝世傑等人到場力挺，多名台商協會代表及陸配也前來站台，展現黃世丞在兩岸台商圈的人脈。

曾與黃世丞共事的謝世傑則以「面笑、嘴甜、腰軟、手腳快」形容他，認為黃世丞個性靈活、執行力強，還以「耐操、好擋、拚第一」兩句話助選，逗得現場笑聲不斷。

黃世丞表示，自己從行政工作、赴大陸經商到投入台商服務，一路走來最大的收穫，就是「站在不同位置，看見不同的金門」。他認為金門擁有天時、地利，但真正缺的是「人和」，地方發展不能只靠金門酒廠，應積極把外部資源帶進來，吸引台商及企業投資。

「金門不能只有酒廠。」黃世丞說，自己在兩岸往返多年，看見金門最大的問題之一就是人才留不住，尤其年輕人畢業後往往選擇離開。他認為，要讓青年留下來，不能只喊口號，關鍵還是要有工作機會；而要創造工作機會，就必須先讓企業進來，形成產業與就業的正向循環。

他說，金門大學培育不少人才，但「人才為什麼要留下來？」這是地方必須面對的問題。未來應善用金門鄰近廈門、泉州的地理優勢，透過兩岸及台商交流，引進科技、觀光及其他產業，讓企業願意來金門投資，青年才有留下來的理由。

他透露，正式決定參選前，已先在廈門五通碼頭成立服務中心，協助往返兩岸的金門鄉親及台商，希望讓身在外地的金門人感受到「有親人在照顧」，未來若進入縣議會，將扮演溝通、協調角色，與不同黨派議員合作，為金門爭取更多資源。

黃世丞提出「青年參與、活力金門」、「經濟發展、創造就業」、「在地關懷、照顧鄉親」、「跨域合作、共創未來」4大主軸，強調不論是青年、產業、觀光或兩岸交流，都不能再走單一路線，而是要把產業鏈做大，替金門尋找新的發展道路。

前金門縣長祕書黃世丞今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為支持者與他一起合影。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長祕書黃世丞今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為支持者與他一起合影。記者蔡家蓁／攝影

前金門縣長祕書黃世丞（左）今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，金馬台澎兩岸交流協會執行長李正圻（右）致詞為他助選。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長祕書黃世丞（左）今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，金馬台澎兩岸交流協會執行長李正圻（右）致詞為他助選。記者蔡家蓁／攝影

47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場還找來天震堂醒獅團熱場。記者蔡家蓁／攝影
47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場還找來天震堂醒獅團熱場。記者蔡家蓁／攝影

前金門縣長祕書黃世丞（左五）今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為貴賓與他共同主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長祕書黃世丞（左五）今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為貴賓與他共同主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府前秘書長、文化大學主任祕書謝世傑（右）特別跨海來為黃世丞（左）站台，他以「面笑、嘴甜、腰軟、手腳快」形容他，認為黃世丞個性靈活、執行力強，還以「耐操、好擋、拚第一」兩句話助選，逗得現場笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府前秘書長、文化大學主任祕書謝世傑（右）特別跨海來為黃世丞（左）站台，他以「面笑、嘴甜、腰軟、手腳快」形容他，認為黃世丞個性靈活、執行力強，還以「耐操、好擋、拚第一」兩句話助選，逗得現場笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影

金門 台商 無黨籍 2026九合一選舉 金門縣選舉

延伸閱讀

金門大學交棒！洪集輝接第5任校長 拋4大願景打造金門智庫

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

AI設備老舊、參賽經費吃緊…金門農工提5大需求 陳福海允全力協助

金門5校校長換將 副縣長陳龍安扭蛋送校長、談3Q哲學

相關新聞

柯志恩、賴瑞隆最新民調五五波 藍綠陣營互控對方操作

高雄市長藍綠參選人最新一份民調今天公布，民進黨參選人賴瑞隆47.78%、國民黨參選人柯志恩46.14%，兩人差距僅1.64個百分點。民調數字拉近，不過泛綠議員提早預告藍營操作「柯賴民調五五波」，起因是基層農漁會遭拔樁，為穩住軍心所為；柯陣營回擊，誰會操作自己落後的民調，到底誰操作答案很明顯，賴瑞隆近日頻成立後援會，沒得到相對應效果。

桃園藍營3議員控告黃世杰等違反選罷法 黃辦反擊農水署喊冤

農田水利署桃園管理處和灌區各農會舉辦年度供水交流活動，民進黨市長參選人黃世杰到場致意，現場喊凍蒜，加上主辦單位送雞蛋禮合盒，引發藍營抨擊農水署桃管處身為公部門卻為黃助選，明顯違法。

原民博物館選址再掀戰火 李四川點名蘇巧慧：為何沒替新北討公道

國立原住民族博物館選址爭議再成新北市長選戰攻防焦點。新北市議員呂家愷今與新北市平原原住民議員參選人吳國譽、山地原住民議員參選人何應明召開記者會，以「昨天說鬧劇，隔天就忘記」質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧。國民黨新北市長參選人李四川表示，原博館2015年中央已確定選址新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧當時身為在地立委，為何沒有替新北「討公道」，有必要好好說清楚。

從縣長祕書到台商圈返鄉參選 黃世丞出征喊話：金門不能只靠酒廠

金門縣議員選戰持續升溫，第一選區再添戰將！47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場有不少兩岸台商協會代表、地方人士到場力挺，並安排天震堂醒獅團助陣，鞭炮、鑼鼓聲此起彼落，支持者高喊「凍選」、「找世丞、好事成」，現場氣氛熱烈。

台東陳瑩公布發言人陣營 暗酸對手吳秀華為「家族利益」參選

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天公布競選團隊發言人團隊，涵蓋縣議員、市民代表及議員參選人共六人。陳瑩強調台東隊整軍完成、台東不要變成隔壁的花蓮，台東人要選擇「哪一位候選人是最清廉、最為台東縣民著想、而不是只顧自身利益或家族利益」而參選的人。

藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

2026選舉愈來愈近，國民黨新北市議員呂家愷，今天找來原住民議員參選人吳國譽、何應明舉行記者會，痛批蘇巧慧當年曾評原博館改址「活像一場鬧劇」，但九年過去面對媒體詢問卻避重就輕，甚至以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，完全沒有正面回答新北原博館為何遭改址，要求蘇不要再問A答Z，應向新北市民及原民族人給一個交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。