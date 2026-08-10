從縣長祕書到台商圈返鄉參選 黃世丞出征喊話：金門不能只靠酒廠

金門縣議員選戰持續升溫，第一選區再添戰將！47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場有不少兩岸台商協會代表、地方人士到場力挺，並安排天震堂醒獅團助陣，鞭炮、鑼鼓聲此起彼落，支持者高喊「凍選」、「找世丞、好事成」，現場氣氛熱烈。

黃世丞過去是縣長陳福海子弟兵，陳福海上一任縣長任內擔任縣長祕書，兼任大陸事務辦公室執行長，長期往返兩岸三地；離開縣府後赴福建經商，活躍於台商協會及兩岸交流圈，曾任泉州市台協副會長、金門國際青年商會講師，累積政商及台商人脈，此次返鄉參選，被地方視為「海系」黑馬。

今天上午服務處成立，包括九江台資企業協會會長蔡正富、東州台資企業協會會長黃建智、金馬台澎兩岸交流協會執行長李正圻、高雄科技大學華南校友會長陳泓渝，以及金門縣政府前秘書長、文化大學主任祕書謝世傑等人到場力挺，多名台商協會代表及陸配也前來站台，展現黃世丞在兩岸台商圈的人脈。

曾與黃世丞共事的謝世傑則以「面笑、嘴甜、腰軟、手腳快」形容他，認為黃世丞個性靈活、執行力強，還以「耐操、好擋、拚第一」兩句話助選，逗得現場笑聲不斷。

黃世丞表示，自己從行政工作、赴大陸經商到投入台商服務，一路走來最大的收穫，就是「站在不同位置，看見不同的金門」。他認為金門擁有天時、地利，但真正缺的是「人和」，地方發展不能只靠金門酒廠，應積極把外部資源帶進來，吸引台商及企業投資。

「金門不能只有酒廠。」黃世丞說，自己在兩岸往返多年，看見金門最大的問題之一就是人才留不住，尤其年輕人畢業後往往選擇離開。他認為，要讓青年留下來，不能只喊口號，關鍵還是要有工作機會；而要創造工作機會，就必須先讓企業進來，形成產業與就業的正向循環。

他說，金門大學培育不少人才，但「人才為什麼要留下來？」這是地方必須面對的問題。未來應善用金門鄰近廈門、泉州的地理優勢，透過兩岸及台商交流，引進科技、觀光及其他產業，讓企業願意來金門投資，青年才有留下來的理由。

他透露，正式決定參選前，已先在廈門五通碼頭成立服務中心，協助往返兩岸的金門鄉親及台商，希望讓身在外地的金門人感受到「有親人在照顧」，未來若進入縣議會，將扮演溝通、協調角色，與不同黨派議員合作，為金門爭取更多資源。

黃世丞提出「青年參與、活力金門」、「經濟發展、創造就業」、「在地關懷、照顧鄉親」、「跨域合作、共創未來」4大主軸，強調不論是青年、產業、觀光或兩岸交流，都不能再走單一路線，而是要把產業鏈做大，替金門尋找新的發展道路。

前金門縣長祕書黃世丞今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為支持者與他一起合影。記者蔡家蓁／攝影

前金門縣長祕書黃世丞（左）今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，金馬台澎兩岸交流協會執行長李正圻（右）致詞為他助選。記者蔡家蓁／攝影

47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場還找來天震堂醒獅團熱場。記者蔡家蓁／攝影

前金門縣長祕書黃世丞（左五）今天成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，圖為貴賓與他共同主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影