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桃園藍營3議員控告黃世杰等違反選罷法 黃辦反擊農水署喊冤

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員張碩芳（前排左起）、詹江村、吳進昌到期地檢署控告農水署桃園管理處違反行政中立和選罷法。記者鄭國樑／攝影
市議員張碩芳（前排左起）、詹江村、吳進昌到期地檢署控告農水署桃園管理處違反行政中立和選罷法。記者鄭國樑／攝影

農田水利署桃園管理處和灌區各農會舉辦年度供水交流活動，民進黨市長參選人黃世杰到場致意，現場喊凍蒜，加上主辦單位送雞蛋禮合盒，引發藍營抨擊農水署桃管處身為公部門卻為黃助選，明顯違法。

2026九合一選舉

議員張碩芳、吳進昌、詹江村今日中午在律師陪同下，到地檢署按鈴控告農水署桃園管理處相關主管違反選罷法、公務人員行政中立法，並呼籲檢調單位即刻啟動調查，切勿遇到綠營權貴就轉彎。

黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹反駁，強調拒絕浪費司法資源不實的指控，農水署的例行活動屬公開性質，各黨派政治人物或團隊都可出席，且過去幾場活動，現場也都看見不同黨派的民意代表與助理出席，甚至發放文宣品，很明顯並非是替單一候選人造勢的活動，議員不該為了挽救選情而不實指控。

農水署桃園管理處中午也喊冤，表示新處長黃華煌上任後，因為基層反應供水交充活動很好，於是去年就擴大辦理，以往也都會準備辦手禮送給灌區農會出席的農友、農事小組成員，過去市府農業局、各區農會也辦過類似的交流活動活動，農水署桃管處也都支持。

桃管處說明，供水交流活動選在一期稻作收割後舉辦，大家交換供水意見，提供二期稻作灌溉參考，過去沒有正式邀請民意代表參加，都是來賓找熟識的民意代表來，今年也一樣。過去多多少少都有民代到場致意，印象裡也有沒看到民代來的情形，只要有意代表來，致詞支持供水、農業政策都歡迎，碰上選舉年，禮貌上祝賀當選是人之常情，沒有要為哪一位參選人助選，這周還有三場交充活動，會照常舉行。

張碩芳、吳進昌、詹江村指出，農水署桃管處利用公務資源辦理活動，現場官員公然喊「凍蒜」拉票並發放高額伴手禮，已涉嫌違反選罷法第99條賄選罪，黃世杰的父親黃金德是現任桃園農田水利研究發展基金會（公股）董事長，讓人強烈質疑活動是否受到民進黨高層指示為黃造勢？中午已和律師王於桃園地檢署按鈴告發，呼籲檢調單位即刻啟動調查，切勿遇到綠營權貴就轉彎。

黃世杰陣營指出，農水署上周已說明這是例行活動，並非為特定人舉辦，且無論是否鄰近選舉，地方活動舉辦時，部分主辦單位都會準備伴手禮，與選舉無任何關聯。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 選罷法

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