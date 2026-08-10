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藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員呂家愷（左起）、新北市山原議員參選人何應明、新北市平原議員參選人吳國譽今天舉行記者會批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者葉德正／攝影
新北市議員呂家愷（左起）、新北市山原議員參選人何應明、新北市平原議員參選人吳國譽今天舉行記者會批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者葉德正／攝影

2026選舉愈來愈近，國民黨新北市議員呂家愷，今天找來原住民議員參選人吳國譽、何應明舉行記者會，痛批蘇巧慧當年曾評原博館改址「活像一場鬧劇」，但九年過去面對媒體詢問卻避重就輕，甚至以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，完全沒有正面回答新北原博館為何遭改址，要求蘇不要再問A答Z，應向新北市民及原民族人給一個交代。

2026九合一選舉

呂家愷表示，國立原住民族博物館當年經專家學者及族群代表審議，2015年選定新北三鶯地區，行政院也於2016年核定先期推動計畫，新北市府當時更規畫與新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等文化設施串聯，打造三鶯地區博物館聚落。

呂家愷說，民進黨政府上任後，2017年卻將原博館改址高雄，讓新北市民及北台灣原住民族期待已久的國家級建設就此離開，新北失去的不是一棟建築，而是原住民族文化典藏、教育、觀光、產業及青年認同的重要國家級平台。當年蘇巧慧曾批評改址「活像一場鬧劇」，但除了臉書發文及新聞稿之外，九年來究竟做了哪些努力、替新北爭取了什麼，都應該說清楚。

吳國譽表示，日前蘇巧慧在三峽參加原住民族歲時祭儀活動，面對媒體詢問民進黨政府將原博館從新北改到高雄一事，卻回答「三鶯新生地現在有新北美術館」，並強調園區保留大片綠地可以辦理戶外活動，大家問的是「原博館為什麼被改址」，蘇卻回答「這裡有美術館」，根本就是問A答Z。

他要求蘇巧慧不要再閃躲，應清楚說明當年改址的真正原因，以及新北失去原博館後，中央究竟提出了什麼補償或替代方案，新北市失去中央70億的國家原博館，只剩下侯市府手把手自費的30億美術館，博物館不只是對族人的承諾，更是對北北基桃1000萬居住國人的全民原教空間，如今都無。

何應明表示，蘇巧慧一方面強調自己是「原民媳婦」，但國民黨與民眾黨立委推動修法，希望將禁伐補償提高至每公頃6萬元，然而2024年6月立法院表決相關修法時，蘇巧慧卻投下反對票，同樣是民進黨立委，陳瑩、伍麗華都選擇投下贊成票，蘇巧慧卻選擇跟隨黨意反對，這樣的立場要如何向原民族人交代？

呂家愷說，凡走過必留下痕跡，蘇巧慧過去的言論、投票紀錄及政治立場都有公開資料可查，不能當年喊「鬧劇」，九年後卻選擇性遺忘，更不能面對中央政策就安靜、面對地方選票才談地方權益，選民要的不是問A答Z，也不是選擇性失憶，而是一個清楚、負責任的答案，請蘇巧慧不要再閃避，給新北市民及原民族人一個交代。

蘇巧慧 呂家愷 原住民族 2026九合一選舉 新北市選舉

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