藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

2026選舉愈來愈近，國民黨新北市議員呂家愷，今天找來原住民議員參選人吳國譽、何應明舉行記者會，痛批蘇巧慧當年曾評原博館改址「活像一場鬧劇」，但九年過去面對媒體詢問卻避重就輕，甚至以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，完全沒有正面回答新北原博館為何遭改址，要求蘇不要再問A答Z，應向新北市民及原民族人給一個交代。

呂家愷表示，國立原住民族博物館當年經專家學者及族群代表審議，2015年選定新北三鶯地區，行政院也於2016年核定先期推動計畫，新北市府當時更規畫與新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等文化設施串聯，打造三鶯地區博物館聚落。

呂家愷說，民進黨政府上任後，2017年卻將原博館改址高雄，讓新北市民及北台灣原住民族期待已久的國家級建設就此離開，新北失去的不是一棟建築，而是原住民族文化典藏、教育、觀光、產業及青年認同的重要國家級平台。當年蘇巧慧曾批評改址「活像一場鬧劇」，但除了臉書發文及新聞稿之外，九年來究竟做了哪些努力、替新北爭取了什麼，都應該說清楚。

吳國譽表示，日前蘇巧慧在三峽參加原住民族歲時祭儀活動，面對媒體詢問民進黨政府將原博館從新北改到高雄一事，卻回答「三鶯新生地現在有新北美術館」，並強調園區保留大片綠地可以辦理戶外活動，大家問的是「原博館為什麼被改址」，蘇卻回答「這裡有美術館」，根本就是問A答Z。

他要求蘇巧慧不要再閃躲，應清楚說明當年改址的真正原因，以及新北失去原博館後，中央究竟提出了什麼補償或替代方案，新北市失去中央70億的國家原博館，只剩下侯市府手把手自費的30億美術館，博物館不只是對族人的承諾，更是對北北基桃1000萬居住國人的全民原教空間，如今都無。

何應明表示，蘇巧慧一方面強調自己是「原民媳婦」，但國民黨與民眾黨立委推動修法，希望將禁伐補償提高至每公頃6萬元，然而2024年6月立法院表決相關修法時，蘇巧慧卻投下反對票，同樣是民進黨立委，陳瑩、伍麗華都選擇投下贊成票，蘇巧慧卻選擇跟隨黨意反對，這樣的立場要如何向原民族人交代？

呂家愷說，凡走過必留下痕跡，蘇巧慧過去的言論、投票紀錄及政治立場都有公開資料可查，不能當年喊「鬧劇」，九年後卻選擇性遺忘，更不能面對中央政策就安靜、面對地方選票才談地方權益，選民要的不是問A答Z，也不是選擇性失憶，而是一個清楚、負責任的答案，請蘇巧慧不要再閃避，給新北市民及原民族人一個交代。