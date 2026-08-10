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江啟臣騎「袋鼠車」亮相 拋育兒新政：留停津貼調至10成全額給付

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今開記者會提出育兒政策，還騎「袋鼠車」亮相。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今開記者會提出育兒政策，還騎「袋鼠車」亮相。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今開記者會提出「育兒友善再升級 幸福生育向前行」的育兒政策。他允諾當選後要成立婦幼發展委員會，同時把現行「8成薪」的育嬰留職停薪津貼，增加至「10成全額給付」還有其他總計三大類、13項的育兒政策。

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江啟臣重視育兒政策，不僅在五權路與台灣大道的「旗艦城市工作站」設有親子玩耍區，今還特地搬來在國外已流行、後座可以乘坐幼兒的「袋鼠車」，表示適家騎乘時帶幼兒出行。市議員參選人吳宗學還帶著3歲的兒子來體驗，另名市議員參選人許育璿也被問「想不想再生」。另包括競選團隊副主任委員、立法委員王育敏、市議員張廖乃綸也都出席記者會。

江啟臣說，他並不會只針對生1胎、兩胎或生3胎給多少錢來看育兒政策，而是從一個家庭的概念來思考政策配套，讓父母跟孩子能夠在友善的環境裡從懷孕、生產、育兒、教育都能夠放心和安心，這樣年輕人才敢結婚和生小孩。

他說，過去20個月韓國的生育數字呈現正成長，它的努力包括了政策上面的配套，不只是生育的這些獎勵跟津貼，更重要的是設法減輕家庭的負擔。不管是經濟上、心理上、育兒上的負擔，它給出很多育兒的彈性，另在不管是食宿或者購物、住屋的政策配套也給予更大的支援。這些綜合的政策發酵以後，對於生育的提升就有正的成長。

江啟臣提出的育兒政策分成三大類，包括托育的支援、新手爸媽的照顧，還有外出的友善。托育支援上，市府將成立婦幼發展委員會。因為婦幼事務需要橫向跨局處整合，會由他親自召開，不只是官員，也會包括學者，讓長官和學者一起來訂定城市的婦幼政策，再由各局處去執行。

第二，留職停薪會從8成慢慢增加到百分之百，讓父母減輕負擔。準公托從每月1400增加至3千，媽媽在家照顧小孩也可獲得1千元補助。臨托可以通過APP來提供最及時的預約。新手爸媽也有心理諮商，尤其產後的心理諮商，不只是媽媽諮商，爸爸一樣需要。

另外，也將擴大孕婦的RSV疫苗，小孩子的腸病毒或者其他高單價的疫苗，也希望能夠擴大補助。產後的月嫂補助現在只有針對一些弱勢族群，希望將來能夠提高到40個小時補助。至於凍卵，凍卵之前當然也要有AMH的檢測補助。托育之外，假日或外出時會讓親子停車4小時免費，孕婦專車則能夠延後到產後一年，以及未來還有多像是文心森林公園的小白宮友善廁所。

國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊副主任委員、立法委員王育敏說明江啟臣的育兒政策。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊副主任委員、立法委員王育敏說明江啟臣的育兒政策。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今開記者會提出「育兒友善再升級 幸福生育向前行」的育兒政策。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今開記者會提出「育兒友善再升級 幸福生育向前行」的育兒政策。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣重視育兒政策，它在五權路與台灣大道的「旗艦城市工作站」設有親子玩耍區。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣重視育兒政策，它在五權路與台灣大道的「旗艦城市工作站」設有親子玩耍區。記者黃寅／攝影

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