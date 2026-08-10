新莊川友會破千人力挺 李四川細數治水、捷運政績：年底再接著做

國民黨新北市長參選人李四川今出席新莊川友會成立大會，現場湧入破千名支持者，場內不時高喊「凍蒜」、「川伯加油」，氣氛熱烈。李四川在新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠及多名里長陪同下進場，沿途支持者爭相握手、合影。李四川表示，過去無論在台北縣或擔任新北市副市長期間，都曾與新莊地方共同推動治水、重劃、中港大排及捷運建設，若年底獲得市民支持，將接續完成塭仔圳重劃、大漢溪捷運縱貫線及新莊老街再造。

李四川表示，首先要感謝蔣根煌、蔡健棠及地方里長號召眾多鄉親到場支持。他過去在台北縣服務、以及擔任新北市副市長時，就與地方議員、里長共同處理新莊大小建設，今天再次回到新莊，看見不少熟悉面孔，也讓過去推動建設的過程一一浮現。

李四川細數過往參與的新莊建設，包括改善淹水問題、推動頭前及副都心重劃，以及興建中港大排等。他說，這些工程至今都「歷歷在目」，其中讓他印象最深的，還包括新莊捷運線變電站問題。

李四川說，當時地方里長不斷向他反映捷運變電站問題，市府團隊最後完成相關工作，也讓新莊捷運線得以如期通車。他強調，城市建設不是一天完成，而是中央、地方與基層長期合作累積的成果。

談到未來新莊建設，李四川表示，如果年底獲得市民支持，會接續新北市長侯友宜任內推動的塭仔圳重劃，「我一定會把它儘快完成」，讓重大開發計畫順利銜接，不因市長交接而停滯。

交通方面，李四川提出推動「大漢溪捷運縱貫線」，規畫從民生汐止線延伸至三重、新莊、塭仔圳及樹林。他表示，希望藉由捷運路網串聯雙北重要生活圈，進一步讓雙北交通朝「30分鐘生活圈」目標邁進。

李四川近日也走訪新莊老街。他表示，新莊老街擁有豐富歷史文化資產及既有店家，未來若有機會主持新北市政，將推動老街再造，不只是改善硬體環境，更希望讓文資與地方商業重新活絡，「讓老街所有的文資、店家能夠再興起」。

李四川強調，從治水、重劃、捷運到老街再造，新莊仍有許多建設需要延續，未來會整體規畫、逐步推動。他也向現場支持者表示，希望年底能獲得市民支持，再次有機會為新莊及新北市繼續做事。

國民黨新北市長參選人李四川今出席新莊川友會成立大會，現場湧入破千名支持者力挺，沿途與鄉親握手、合影，氣氛熱烈。記者張策／攝影