綠竹北市長人選將揭曉 邱臣遠示警戰局更激烈、吳旭智催協調

民進黨竹北市長人選預計本周五拍板、下周三公布，綠營布局即將明朗；反觀藍白陣營整合仍待突破。國民黨已由縣議員吳旭智在內參民調勝出，民眾黨則徵召新竹市前副市長邱臣遠，兩黨雖將竹北列為共同推舉選區，但最終人選及產生機制仍待黨中央協調。

民進黨竹北市長接棒人選近期逐漸浮上檯面。現任市長鄭朝方昨晚在Threads貼出與陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、智宇生醫總經理林憬良合照，由於兩人都被點名是綠營可能人選，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑今天證實，人選已從原先5人甄選至2人，本周五將拍板。

相較綠營即將亮牌，藍白整合進度受到關注。國民黨新竹縣黨部表示，依國民黨、民眾黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，竹北屬共同推舉選區；國民黨已完成內參民調，由吳旭智勝出成為推薦人選，後續仍待兩黨中央進一步協調，確認共同推舉人選。

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，民進黨無論最終出線的是曾聖凱或林憬良，顯然都是現任市長鄭朝方親自認可並意圖交棒的人選。竹北市作為新竹縣人口最多、發展最快的城市，這場選戰必然是竹北竹縣連動的聯合作戰。

邱臣遠說，鄭朝方本身為竹東人、現任竹北市長，其父親更是新竹縣前縣長鄭永金，背後有著深厚的鄭家政治資源與現任執政優勢。對藍白陣營而言，戰局勢必更加激烈。竹北市民需要的是具備中央與地方治理經驗的實務人才，他將以科技治理、專業經驗與實質政策，正面爭取竹北市民的認同。

吳旭智今表示，尊重民進黨提名程序，不論最後推出學界或業界人選，竹北需要的不是「政治接班」或「光環延續」，而是能解決城市問題的施政者。他也喊話藍白黨中央，隨著領表登記在即，應加速協調，盡快透過「明確、公正且符合民意」的機制決定人選，才能凝聚藍白及中間選民支持。

吳旭智強調，他在竹北深耕8年，無論在民意監督、公共議題或地方服務上皆有實務積累，政治的本質是服務，而不是政治算計。無論對手陣營如何布局，都會秉持初衷，深入基層傾聽心聲。未來會持續提出涵蓋智慧交通、優質教育、產業創新與友善宜居的具體施政藍圖，用最務實的態度與行動，贏得廣大竹北鄉親的肯定與支持。