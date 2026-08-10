快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

綠竹北市長人選將揭曉 邱臣遠示警戰局更激烈、吳旭智催協調

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳旭智今喊話藍白黨中央，隨著領表登記在即，應加速協調，盡快透過「明確、公正且符合民意」的機制決定人選。圖／吳旭智提供
吳旭智今喊話藍白黨中央，隨著領表登記在即，應加速協調，盡快透過「明確、公正且符合民意」的機制決定人選。圖／吳旭智提供

民進黨竹北市長人選預計本周五拍板、下周三公布，綠營布局即將明朗；反觀藍白陣營整合仍待突破。國民黨已由縣議員吳旭智在內參民調勝出，民眾黨則徵召新竹市前副市長邱臣遠，兩黨雖將竹北列為共同推舉選區，但最終人選及產生機制仍待黨中央協調。

2026九合一選舉

民進黨竹北市長接棒人選近期逐漸浮上檯面。現任市長鄭朝方昨晚在Threads貼出與陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、智宇生醫總經理林憬良合照，由於兩人都被點名是綠營可能人選，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑今天證實，人選已從原先5人甄選至2人，本周五將拍板。

相較綠營即將亮牌，藍白整合進度受到關注。國民黨新竹縣黨部表示，依國民黨、民眾黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，竹北屬共同推舉選區；國民黨已完成內參民調，由吳旭智勝出成為推薦人選，後續仍待兩黨中央進一步協調，確認共同推舉人選。

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，民進黨無論最終出線的是曾聖凱或林憬良，顯然都是現任市長鄭朝方親自認可並意圖交棒的人選。竹北市作為新竹縣人口最多、發展最快的城市，這場選戰必然是竹北竹縣連動的聯合作戰。

邱臣遠說，鄭朝方本身為竹東人、現任竹北市長，其父親更是新竹縣前縣長鄭永金，背後有著深厚的鄭家政治資源與現任執政優勢。對藍白陣營而言，戰局勢必更加激烈。竹北市民需要的是具備中央與地方治理經驗的實務人才，他將以科技治理、專業經驗與實質政策，正面爭取竹北市民的認同。

吳旭智今表示，尊重民進黨提名程序，不論最後推出學界或業界人選，竹北需要的不是「政治接班」或「光環延續」，而是能解決城市問題的施政者。他也喊話藍白黨中央，隨著領表登記在即，應加速協調，盡快透過「明確、公正且符合民意」的機制決定人選，才能凝聚藍白及中間選民支持。

吳旭智強調，他在竹北深耕8年，無論在民意監督、公共議題或地方服務上皆有實務積累，政治的本質是服務，而不是政治算計。無論對手陣營如何布局，都會秉持初衷，深入基層傾聽心聲。未來會持續提出涵蓋智慧交通、優質教育、產業創新與友善宜居的具體施政藍圖，用最務實的態度與行動，贏得廣大竹北鄉親的肯定與支持。

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，鄭朝方本身為竹東人、現任竹北市長，其父親更是新竹縣前縣長鄭永金，背後有著深厚的鄭家政治資源與現任執政優勢。對藍白陣營而言，戰局勢必更加激烈。圖／民眾黨新竹黨部提供
民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，鄭朝方本身為竹東人、現任竹北市長，其父親更是新竹縣前縣長鄭永金，背後有著深厚的鄭家政治資源與現任執政優勢。對藍白陣營而言，戰局勢必更加激烈。圖／民眾黨新竹黨部提供

邱臣遠 吳旭智 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

延伸閱讀

綠營竹北市長人選將揭曉！鄭朝方曬合照 1新面孔受矚目

蔡壁如跨黨站台挺國民黨吳若茵 藍白助無黨籍何秀綿選竹南鎮長

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

台南第八選區市議員選情升溫 無黨籍陳昌輝「我要買票」看板掀話題

相關新聞

柯志恩、賴瑞隆最新民調五五波 藍綠陣營互控對方操作

高雄市長藍綠參選人最新一份民調今天公布，民進黨參選人賴瑞隆47.78%、國民黨參選人柯志恩46.14%，兩人差距僅1.64個百分點。民調數字拉近，不過泛綠議員提早預告藍營操作「柯賴民調五五波」，起因是基層農漁會遭拔樁，為穩住軍心所為；柯陣營回擊，誰會操作自己落後的民調，到底誰操作答案很明顯，賴瑞隆近日頻成立後援會，沒得到相對應效果。

桃園藍營3議員控告黃世杰等違反選罷法 黃辦反擊農水署喊冤

農田水利署桃園管理處和灌區各農會舉辦年度供水交流活動，民進黨市長參選人黃世杰到場致意，現場喊凍蒜，加上主辦單位送雞蛋禮合盒，引發藍營抨擊農水署桃管處身為公部門卻為黃助選，明顯違法。

原民博物館選址再掀戰火 李四川點名蘇巧慧：為何沒替新北討公道

國立原住民族博物館選址爭議再成新北市長選戰攻防焦點。新北市議員呂家愷今與新北市平原原住民議員參選人吳國譽、山地原住民議員參選人何應明召開記者會，以「昨天說鬧劇，隔天就忘記」質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧。國民黨新北市長參選人李四川表示，原博館2015年中央已確定選址新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧當時身為在地立委，為何沒有替新北「討公道」，有必要好好說清楚。

從縣長祕書到台商圈返鄉參選 黃世丞出征喊話：金門不能只靠酒廠

金門縣議員選戰持續升溫，第一選區再添戰將！47歲、無黨籍的前金門縣長祕書黃世丞，今天上午11時許在浯江路成立競選服務處，正式宣布投入縣議員選舉，現場有不少兩岸台商協會代表、地方人士到場力挺，並安排天震堂醒獅團助陣，鞭炮、鑼鼓聲此起彼落，支持者高喊「凍選」、「找世丞、好事成」，現場氣氛熱烈。

台東陳瑩公布發言人陣營 暗酸對手吳秀華為「家族利益」參選

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天公布競選團隊發言人團隊，涵蓋縣議員、市民代表及議員參選人共六人。陳瑩強調台東隊整軍完成、台東不要變成隔壁的花蓮，台東人要選擇「哪一位候選人是最清廉、最為台東縣民著想、而不是只顧自身利益或家族利益」而參選的人。

藍批蘇巧慧未替原民館、禁伐補償發聲 轟她：晉「慧」帝

2026選舉愈來愈近，國民黨新北市議員呂家愷，今天找來原住民議員參選人吳國譽、何應明舉行記者會，痛批蘇巧慧當年曾評原博館改址「活像一場鬧劇」，但九年過去面對媒體詢問卻避重就輕，甚至以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，完全沒有正面回答新北原博館為何遭改址，要求蘇不要再問A答Z，應向新北市民及原民族人給一個交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。